Incidentes en el Congreso: liberaron a más de 50 detenidos e identificaron a uno de los que tiró explosivos

Tras la jornada de violencia vivida en las inmediaciones del Congreso durante la marcha contra la reforma laboral, la Justicia comenzó a definir la situación procesal de los arrestados. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que identificaron a uno del grupo que se había alejado de la manifestación y había arrojado bombas molotov a las fuerzas federales.

Según informaron fuentes oficiales al diario La Nación, al menos 54 de las 71 personas detenidas durante los disturbios ya fueron liberadas.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional avanza en la identificación de los autores materiales de los ataques más graves.

El operativo dejó un saldo dividido en dos jurisdicciones: 51 detenciones estuvieron a cargo de las fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. La mayoría de los liberados corresponde a este último grupo, luego de que el Ministerio Público Fiscal porteño tomara declaraciones por videollamada y constatara la falta de antecedentes penales.

Desde Nación detallaron que entre los más de 50 detenidos, unos 24 fueron detenidos en el Congreso mientras se manifestaban y otros 27 fueron identificados en controles de estaciones de tren mientras se dirigían hacia la movilización.

Desde el Ministerio de Seguridad precisaron que este último operativo estuvo enmarcado en órdenes de captura e infracciones a la ley de drogas.

En este sentido, las personas detenidas aún se encuentran en proceso de identificación; sin embargo, desde la cartera que maneja Alejandra Monteoliva -sucerosa de Patricia Bullrich- advirtieron que uno de los que «tiró una molotov» ya fue identificado.

Los cuatro identificados por el Gobierno

La ministra Monteoliva utilizó sus redes sociales para exponer los rostros y nombres de quienes considera responsables de los desmanes. «Quisieron desestabilizar el país», denunció la funcionaria, quien identificó públicamente a Matías Enzó Roldán, Federico Mazzagalli, Patricio Castellán y Denis Alejandro Figueroa.

Desde Infobae detallaron que Mazzagalli se dedica a «actividades profesionales, científicas y técnicas»; Castellán se dedica a la venta de artículos de talabartería y regionales, de cuero, plata, alpaca y similares; Figueroa se dedica al rubro de la construcción; y Roldán no tiene actividad regsitrada últimamente.

De los cuatro casos, precisaron que Figueroa fue visto por una cámara de televisión arrojando una piedra, mientras que Roldán «fue identificado por uno de sus tatuajes».

Según la titular de Seguridad, estos individuos forman parte de «grupos violentos» vinculados a la «izquierda combativa» y a «barrabravas unidos». Hasta el momento, de ninguno de los identificados por la ministra Monteoliva trascendió que tengan antecedentes penales, según Infobae.

En su declaración, Monteoliva fue tajante: «Un personaje que viene y adentro de su mochila tiene un bidoncito de nafta y una bomba molotov, está claro que no viene a expresar disconformidad por nada. Viene a atentar contra la institucionalidad».

Cronología de la violencia

Los incidentes más graves se registraron ayer entre las 15:30 y las 16:30, cuando un grupo reducido se desprendió de la columna principal y se dirigó hacia las fuerzas federales, ocasioando el derrumbe de un vallado.

Allí, las cámaras de televisión captaron el momento en el que seis personas se cubrían con tablones de madera mientras preparaban exposivos caseros con nafta, a pocos metros del cordón policial.

Los uniformados respondieron primero con el camión hidrante, el cual -pese a la corta distancia- no lograba atinar impactar contra el grupo, quienes respondieron después arrojando las molotov.

Foto: Gentileza Infobae.

Inmediatamente, empezó a aplicarse el protocolo antipiquetes que incluyó gases lacrimógenos y balas de gomas contra todos los manifestantes, incluso los que estaban alejados de la zona de conflicto, para dispersar el lugar.

Desde Seguridad reportaron que en total unos 12 policías resultaron heridos, de los cuales siete forman parte de la Federal y el resto de la Policía de la Ciudad. Asimismo, añadieron que todos están fuera de peligro.