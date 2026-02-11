En fotos | Así fue la marcha contra la reforma laboral de Javier Milei en Neuquén y Río Negro este miércoles

Este miércoles 11 de febrero se realizaron distintas actividades en Neuquén y Río Negro en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Las movilizaciones repercutieron tanto en el Alto Valle como en la cordillera y la costa atlántica.

Foto: Cecilia Maletti.

A nivel nacional, la protesta central ocurrió en inmediaciones del Congreso Nacional que fue convocada por sindicatos y organizaciones políticas y sindicales.

Una hora antes de la marcha, un grupo de casi seis manifestantes tiró un vallado y arrojó bombas molotov contra las fuerzas de seguridad, lo que activó el protocolo antipiquetes. Se registraron botellazos, heridos y varias personas detenidas.

Las marchas contra la reforma laboral en el Alto Valle

En Neuquén capital, la CGT Regional encabezó el inicio de la marcha en el centro de la ciudad a las 15, bajo el lema «¡Enfrentemos la reforma laboral!».

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

La concentración fue a las 13 en el monumento a San Martín. Una gran columna de aproximadamente 12 cuadras de manifestantes recorrió la Avenida Argentina y se dirigió posteriormente hacia Casa de Gobierno.

Foto: Cecilia Maletti.

Cerca de las 16, la manifestación terminó con un acto en donde referentes gremiales leyeron un documento y luego el secretario general de la CGT Neuquén, Ramón Fernández, tomó el micrófono y brindó un discurso en repudio del proyecto de La Libertad Avanza.

Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

En Roca, por su parte, la convocatoria fue horas más tarde y empezó a las 18.30, con un punto de encuentro en la plaza San Martín.

Foto: Andrés Maripe.

Foto: Andrés Maripe.

La columna de gente alcanzó las seis cuadras, la cual recorrió el centro de la ciudad por las calles Avenida Roca, Tucumán, Buenos Aires y Mitre.

Foto: Andrés Maripe.

Foto: Andrés Maripe.

Marcha contra la reforma laboral en Bariloche y Viedma

En la cordillera, por su parte, se registró una gran movilización en el centro cívico de la ciudad de Bariloche.

Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez

Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez

En la movilización participaron sectores gremiales, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles; como así también civiles que fueron por su propia cuenta.

Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez

Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez

Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez

En la costa atlántica, por último, la actividad central comenzó a las 18, también en la plaza San Martín de la capital rionegrina.

Foto: Pablo Leguizamon.

Foto: Pablo Leguizamon.