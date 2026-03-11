Indagatoria a Pablo Toviggino: «La AFA se la quiere quedar Santiago Caputo», dijo su abogado defensor

El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló tras la indagatoria a Pablo Toviggino. Luego de que la defensa de la entidad denunciara una «persecución política» para intervenir la institución, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, lanzó una respuesta disolvió cualquier intento de negociación extrajudicial.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, sentenció la funcionaria a través de sus redes sociales.

El mensaje fue una réplica directa a los dichos de Gregorio Dalbón, abogado de la AFA, quien había sugerido que el conflicto se resolvería mediante un acuerdo político en la Casa Rosada.

La acusación de la AFA: «Se la quiere quedar Santiago Caputo»

Minutos antes, en las escalinatas de Comodoro Py, Dalbón había disparado contra el entorno presidencial. Según el letrado, la causa por presunta evasión fiscal es una maniobra orquestada desde el Ejecutivo: “La AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”, afirmó ante la prensa, vinculando al asesor estrella de Javier Milei con una supuesta ambición de poder sobre la caja del fútbol.

Dalbón intentó bajarle el precio al expediente judicial al asegurar que «esto es una cuestión absolutamente política», apostando a que la resolución final no vendría de los jueces, sino de una charla con la «El Jefe», posibilidad que la propia Karina Milei descartó de plano poco después.

Toviggino entregó un escrito y el jueves es el turno de Tapia

En el plano judicial, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, cumplió con su indagatoria ante el juez Diego Amarante. El dirigente está acusado de una presunta retención indebida de aportes por $19.000 millones.

Toviggino se negó a responder preguntas y se limitó a entregar un escrito defensivo. Seguridad: Se retiró de los tribunales bajo un fuerte operativo para evitar incidentes.

La atención se traslada ahora a mañana jueves al mediodía, cuando sea el turno de Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la AFA deberá comparecer en la misma causa, en un clima de hostilidad total con el Gobierno y bajo la lupa de una justicia que investiga el flujo de fondos de la entidad entre 2024 y 2025.