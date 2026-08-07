Sorteo Quini 6 del aniversario: $20.000 millones en juego para el domingo 9 de agosto 2026

El Quini 6 se encamina a marcar un hito sin precedentes en la historia de los juegos poceados de Argentina: con motivo de su 38º aniversario, la Lotería de Santa Fe confirmó que el sorteo especial programado para este domingo 9 de agosto 2026 pondrá en juego una masa acumulada en premios estimada en $20.000 millones.

Esta edición de Quini 6 llega impulsada tras haber quedado vacantes todas las categorías principales en la última jugada, lo que reconfiguró el mapa de expectativas en las agencias de todo el país.

Un pozo récord para el sorteo del domingo 9 de agosto 2026 del Quini 6

La festividad, por casi cuatro décadas de vigencia, estará acompañada por pozos acumulados millonarios en cada uno de sus componentes tradicionales.

De acuerdo con la información oficial provista por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el desglose estimado de los $20.000 millones para el sorteo de este domingo se distribuirá de la siguiente manera:

Tradicional Primer Sorteo : $6.900 millones.

: $6.900 millones. La Segunda del Quini : $4.200 millones.

: $4.200 millones. La Revancha : $2.400 millones.

: $2.400 millones. Siempre Sale : equivalente en pesos a US$3 millones (libres de impuestos).

: equivalente en pesos a US$3 millones (libres de impuestos). Pozo Extra: $200 millones.

Desde la organización, destacaron que la acumulación de premios principales promete generar un récord de participación federal en las agencias oficiales, antes del cierre de recepción de boletas comerciales.

Sorteo Aniversario de la Lotería de Santa Fe: cómo se pagará el «Siempre Sale» en dólares de Quini 6

La gran atracción de la jornada aniversario será la modalidad «El Quini que Siempre Sale», la cual garantiza la aparición de uno o varios ganadores.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, explicó que la decisión de difundir la cifra de esta categoría en moneda extranjera busca ofrecer una referencia clara del volumen de la recompensa, dado el impacto de la masa poceada.

El funcionario remarcó formalmente que el premio no se abonará en billetes estadounidenses, sino en pesos argentinos. La conversión se calculará de forma exacta tomando como base la cotización oficial del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al cierre de operaciones de este viernes 7 de agosto 2026.

El monto resultante estará completamente libre de deducciones impositivas, para él o los afortunados acreedores.

El sorteo se transmitirá en directo a todo el país este domingo a las 21:15 a través de la TV Pública, señales televisivas asociadas y las plataformas oficiales de streaming del organismo santafesino.