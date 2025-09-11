Ingresos Brutos en billeteras virtuales: qué pasa en Neuquén con la retención del impuesto

A partir de octubre, las billeteras virtuales actuarán como agentes de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y se generó una polémica porque muchas personas consideraron que se trataba de un nuevo impuesto. En rigor, la medida ya rige en otras jurisdicciones y alcanzará a los montos acreditados en estas apps como viene ocurriendo con los bancos. ¿Cuál es la situación en Neuquén?

La decisión para la provincia de Buenos Aires se dio a conocer a través de la resolución normativa 25/2025, publicada en el Boletín Oficial de esa jurisdicción, que dispuso la adhesión al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), aprobado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

SIRCUPA es el equivalente del SIRTAC que aplica el mismo principio a las tarjetas de crédito.

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) aclaró que no se trata de imponer un tributo adicional, sino que la medida «se enmarca en la necesidad de armonizar criterios con el resto de las jurisdicciones del país y, al mismo tiempo, garantizar un tratamiento equitativo para todos los medios de pago».

Ingresos Brutos en billeteras virtuales: en Neuquén está vigente desde 2022

Desde la dirección provincial de Rentas de Neuquén, el titular Marcos Lavaggi explicó que la provincia ya está adherida a este sistema de retención a billeteras electrónicas desde hace unos tres años. Neuquén adhirió al régimen a través de la resolución 455 que aprobó Rentas el 20 de septiembre del 2022, durante la anterior gestión.

El funcionario aclaró que el SIRCUPA realiza la retención teniendo en cuenta el coeficiente del contribuyente en cada jurisdicción y que la provincia de Buenos Aires era una de las pocas que no estaba dentro de este sistema.

La medida no influye en el precio final al consumidor, sino que afecta al comerciante, que debe pagar por anticipado una parte de Ingresos Brutos por su facturación. Además, si una persona paga Ingresos Brutos por ser profesional independiente, por ejemplo, en caso de recibir una transferencia a través de una billetera como Mercado Pago o Ualá también tiene la retención sobre ese dinero como ocurre con las que se realizan a través de los bancos.