Causa Cuadernos: investigan si fondos del gasoducto noreste se usaron para un show privado de Ricky Martin

El nombre de Ricky Martin apareció en una de las audiencias del juicio por los Cuadernos de las coimas, donde se investiga un presunto esquema de sobornos vinculado a la obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner. Según la acusación, parte de un anticipo financiero otorgado por ENARSA para el gasoducto noreste terminó asociado a un emprendimiento inmobiliario que contrató al artista pop para un evento privado.

La información surgió de la declaración de Jorge Tesolin, exfuncionario de la AFIP, ante el Tribunal Oral Federal 7. Según publicó Clarín, el testigo relató detalles de una fiscalización realizada sobre la firma Servicios Vertúa, adjudicataria de un tramo del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).

Cómo apareció Ricky Martin en la investigación por fondos del gasoducto

De acuerdo con el expediente, la empresa recibió un anticipo de 86 millones de pesos el 21 de agosto de 2014 para avanzar con la construcción de 230 kilómetros del gasoducto en territorio salteño. La obra, sin embargo, nunca se completó y el contrato fue rescindido en 2017 cuando registraba un avance del 53,92%.

Durante la fiscalización, Servicios Vertúa informó que había utilizado parte de esos fondos para adquirir dólares y luego invertirlos en certificados vinculados al fideicomiso Country del Mar, un desarrollo inmobiliario asociado al propio empresario Raúl Vertúa.

El empresario Raúl Vertúa. La Fiscalía investiga el destino de fondos otorgados para una obra del Gasoducto del Noreste Argentino.

La Fiscalía también puso la lupa sobre una serie de retiros en efectivo realizados entre septiembre de 2014 y abril de 2015. Según la documentación presentada en el juicio, las extracciones sumaron 5,2 millones de dólares y no pudo establecerse cuál fue el destino final de esos fondos.

Tesolin declaró además que, durante la inspección, surgieron antecedentes sobre la contratación de Ricky Martin para promocionar el emprendimiento inmobiliario. Según explicó, el show formó parte de una estrategia comercial del proyecto y fue observado por los inspectores al analizar si esos gastos guardaban relación con la actividad de la empresa contratista.

Los retiros de dólares y las sospechas de sobornos en la causa Cuadernos

La acusación sostiene que parte del dinero transferido al fideicomiso terminó financiando un evento para unas 2 mil personas, cuya principal atracción fue el cantante puertorriqueño.

La obra del gasoducto quedó paralizada.

En paralelo, el juicio busca determinar si los retiros millonarios en efectivo estuvieron vinculados al pago de sobornos a funcionarios públicos.

Tesolin afirmó ante el tribunal que los bancos confirmaron las extracciones, aunque la fiscalización no logró establecer qué ocurrió con ese dinero después de salir de las cuentas de la empresa.