Reino Unido sobre Javier Milei y Malvinas: «No es la primera vez que amenazan económicamente a los isleños»

El gobierno británico reafirmó ante el Parlamento que la soberanía sobre las Islas Malvinas no está sujeta a discusión y sostuvo que las medidas impulsadas por Javier Milei no condicionarán la relación histórica con la comunidad isleña.

La presentación oficial se dio en respuesta a inquietudes legislativas sobre el impacto de las recientes decisiones diplomáticas y económicas tomadas por Buenos Aires ante los dichos del mandatario argentino días atrás.

En el plano estratégico, las autoridades de Londres descartaron modificaciones en la alianza transatlántica y mantuvieron sus previsiones en materia de seguridad. Según la postura planteada desde la cancillería británica, los aliados internacionales clave comparten la posición respecto al mantenimiento del estatus soberano de las islas.

Algunos miembros del parlamento británico ratificaron que el apoyo del Reino Unido contempla el derecho de las islas a explotar sus propios recursos hidrocarburíferos y naturales.

En las últimas semanas escaló la tensión después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que estaba «revisando su postura» sobre el archipiélago tras el rechazo del Reino Unido a unirse a Washington en su guerra contra Irán.

La postura británica sobre la soberanía de las islas

Durante su alocución en Westminster, la ministra Kirsty McNeill remarcó que las decisiones sobre el futuro del territorio corresponden prioritariamente a sus habitantes, al tiempo que defendió los antecedentes en materia de consultas populares y pronunciamientos internacionales.

Mcneill reafirmó el deseo de los isleños de seguir siendo representados por el Reino Unido, y mencionó de forma tajante que «No es la primera vez que Argentina amenaza de forma económica a los isleños«

Respecto a la postura formal de la gestión, la funcionaria sostuvo ante los legisladores: “No puede haber duda alguna sobre nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las islas”. Además, encuadró el escenario actual dentro de una serie de presiones históricas que, según afirmó, no han perjudicado el crecimiento socioeconómico local.

Kirsty McNeill, ministra del Parlamento británico (Foto: gentileza)

En el marco del debate parlamentario sobre la defensa en el Atlántico Sur, la funcionaria enfatizó: “Nuestras fuerzas en el Atlántico Sur se mantienen en el nivel apropiado para garantizar la defensa ante cualquier amenaza potencial”. De este modo, la administración descartó que exista un déficit operativo en el esquema militar desplegado en la región.

Cuál fue el origen del reciente reclamo de Javier Milei por las Islas Malvinas

Las declaraciones en Westminster coincidieron con la presentación de una denuncia penal formulada por el gobierno argentino ante la Justicia Federal. La acción judicial apunta contra un conjunto de empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion por realizar actividades extractivas sin la correspondiente autorización formal de Buenos Aires.

La presentación judicial argentina invoca la legislación sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental y solicita investigar presuntas figuras delictivas como asociación ilícita y lavado de activos. Asimismo, la medida contempla pedidos de cooperación internacional para auditar contratos y movimientos bancarios de las firmas involucradas.

En respuesta a las consultas legislativas por la seguridad jurídica y operativa de las petroleras en la zona, el Ejecutivo británico ratificó que mantendrá la protección de las inversiones destinadas al desarrollo energético insular. En ese sentido, calificó dicha actividad como un componente central del ejercicio de autodeterminación de la población del archipiélago.

El debate en la Cámara de los Comunes dejó entrever también posiciones críticas por parte de algunos parlamentarios sobre el estado de los recursos destinados a la defensa. Pese a los cuestionamientos de la oposición sobre la capacidad de disuasión, el Ejecutivo insistió en que las fuerzas destinadas en la región son suficientes para dar respuesta al escenario geopolítico actual.

Con información de Infobae.