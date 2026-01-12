Javier Milei busca la expansión global y lanza sus cuentas oficiales en inglés con un particular video

Javier Milei ha decidido que el español ya no es suficiente para su ambición política. En una jugada de marketing digital sin precedentes para un mandatario argentino, el presidente lanzó este lunes el ecosistema oficial «Milei en Inglés». A través de un video que ya es viral, el Presidente inauguró sus perfiles en X, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, diseñados específicamente para el público angloparlante.

La estrategia es clara: el «León» busca que su mensaje de desregulación y ajuste fiscal llegue a los centros de poder de Estados Unidos y Europa sin pasar por el filtro de los corresponsales extranjeros.

WELCOME TO JAVIER MILEI’S OFFICIAL ENGLISH ACCOUNT



VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!



CC: @JMilei pic.twitter.com/7t3Sphia4a — Milei in English – Official Account (@jmilei_english) January 12, 2026

El «Team Libertad» detrás de la jugada

No es un lanzamiento improvisado. La movida cuenta con el diseño estratégico de dos piezas clave del entorno presidencial:

el vocero coordina la bajada de línea técnica para que el relato económico sea preciso en términos de mercado. Santiago Oría: el publicista personal de Milei se encarga de la estética «épica» que caracteriza a los videos de La Libertad Avanza, ahora adaptada al formato global.

¿Por qué Javier Milei necesita hablar en inglés?

Desde la Casa Rosada confirman que el objetivo es triple. Primero, evitar distorsiones: Milei está convencido de que la prensa internacional «no entiende» o «malinterpreta» su modelo. Segundo, posicionamiento: quiere consolidarse como el gran referente de la libertad a nivel mundial, a la par de figuras como Elon Musk.

Finalmente, hay una razón de peso económico: la atracción de inversiones. Al comunicar sus reformas de primera mano en el idioma de los negocios, el Gobierno busca seducir directamente a los fondos de inversión de Wall Street, mostrándoles una Argentina «en fase de transformación permanente».

Las cuentas para seguir al Presidente «Global»

El despliegue ya está activo y la militancia digital comenzó a replicar el contenido para inflar las métricas desde el minuto uno: