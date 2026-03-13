Milei visita España para exponer en un foro económico y reunirse con dirigentes de Vox

Milei se presenta en España para una visita de 48 horas centrada en la "batalla cultural"

El presidente Javier Milei arribó este viernes a Madrid, en España, para una breve visita de 48 horas en la que participará del Madrid Economic Forum 2026, donde compartirá escenario con referentes del liberalismo y la derecha política española.

El mandatario argentino llegó a las 13.30 y dedicó el resto de la jornada a descansar antes de iniciar su agenda oficial, que estará enfocada en la exposición que brindará en el foro económico y en encuentros con dirigentes y economistas afines a su pensamiento.

Milei viajó hacia Europa a bordo del avión presidencial AR01, tras haber realizado una breve escala en Buenos Aires luego de su reciente gira por Estados Unidos y Chile.

Reuniones con dirigentes liberales

La agenda del Presidente comenzará el sábado a las 6 (hora argentina) con un encuentro con el diputado español Santiago Abascal, líder del partido Vox.

Posteriormente, mantendrá reuniones con economistas vinculados al liberalismo español, entre ellos el académico Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes de la Escuela Austríaca de Economía.

La exposición central de Milei en el foro está prevista para las 16.15, donde se espera que el mandatario vuelva a exponer su visión sobre las reformas económicas, la liberalización de mercados y el rumbo de la economía argentina.

Uno de los ejes principales de su discurso será nuevamente la llamada “batalla cultural”, concepto que el jefe de Estado utiliza para referirse a su enfrentamiento ideológico con sectores del progresismo y la izquierda.

Sin reuniones con el gobierno español

Durante esta visita no están previstas reuniones con el gobierno del presidente Pedro Sánchez, con quien Milei mantiene una relación política tensa desde el inicio de su gestión.

Tras su participación en el evento, el mandatario emprenderá el regreso a Buenos Aires. Según el cronograma oficial, el vuelo aterrizará en la Argentina el domingo a las 9.30, lo que marcará el cierre de su breve escala en España luego de su gira internacional.