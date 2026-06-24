Javier Milei celebró que creció el PBI en el primer trimestre 2026: «Nuevo récord en producción»

El presidente Javier Milei destacó que el Producto Bruto Interno (PBI) del primer trimestre de 2026 “mostró un crecimiento respecto del año anterior del 2,3%, situación que hace que hayamos batido un nuevo récord en producción» y dijo que «se cayeron las mentiras». Estuvo acompañado por el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Medios, Fabián Fernández, los dos nuevos funcionarios de la comunicación. También asistió el jefe del Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la conferencia de la Fundación Faro, el mandatario dijo que se creó el RIGI, «un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que motorizó la modernización de toda nuestra economía gracias a darles reglas claras y previsibles a los inversores”.

Javier Milei aseguró que el riesgo país «se va a desplomar»

Durante su exposición el presidente señaló que “si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar, Argentina se va a encaminar a ser Investment grade y va a crecer como nunca lo vio antes en su historia».

Por otro lado afirmó que «nuestro peor trimestre es tres veces más grande que lo que pasó a lo largo de los últimos 100 años de la catástrofe populista”, afirmó

Asismismo, comentó que siempre se reconoció que la economía había tenido una fuerte desaceleración. «Y eso se explica por el ataque de la política durante el segundo semestre del año pasado, con un Congreso que nos sancionó 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal, el corazón del programa, votando leyes donde aprobaban gastos sin contrapartidas de ingresos», indicó.

«Mientras ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras nosotros vamos a seguir repitiendo las mismas verdades”, subrayó.

Javier Milei sobre Adrián Ravier

El presidente destacó la incorporación de Adrián Ravier como portavoz presidencial y felicitó al exdirector académico de la Fundación Faro por asumir “un enorme desafío”. A su vez, resaltó su aporte legislativo y recordó el trabajo conjunto que derivó en la publicación del libro La batalla por la Macroeconomía, presentado durante la jornada.

“Estamos dando la batalla en todos los frentes: la cultural, la política y la de la gestión. No nos detendremos hasta que la Argentina sea el país más libre del mundo, donde los ciudadanos tengan el mejor nivel de vida, los mejores ingresos y disfruten de todos los frutos de la libertad humana”, afirmó el Presidente. Y concluyó: “Todo esto es por ustedes, que son nuestro legado. Nuestra gestión se trata de eso. Tenemos una convicción firme: el liberalismo es una ideología por y para el futuro”.