Javier Milei cerrará el año con un asado en Olivos junto a su Gabinete reconfigurado el próximo lunes

El presidente Javier Milei convocó a su equipo y a los principales ministros del gobierno a un asado este lunes en la Quinta de Olivos. Con la excusa de un asado de fin de año, el mandatario busca realizar un balance de la gestión y, fundamentalmente, delinear las prioridades para el 2026.

Según informó Infobae, el encuentro será encabezado por el propio Milei, su hermana, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El objetivo central es mostrar una imagen de cohesión interna luego de unas semanas de intensa reconfiguración en el organigrama del Poder Ejecutivo.

La cita en Olivos servirá como presentación formal del «nuevo equipo» tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre. La mesa chica ha sufrido modificaciones sustanciales: Adorni ascendió a la Jefatura de Gabinete, mientras que figuras claves como Patricia Bullrich y Luis Petri pasaron al ámbito legislativo

A la comida se sumarán también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y las nuevas incorporaciones del Ejecutivo: Alejandra Monteoliva (Seguridad), el teniente general Carlos Alberto Presti (Defensa) y Diego Santilli, quien asumió en el Ministerio del Interior tras la salida de Guillermo Francos.

Asimismo, se confirmó que también estará presente el principal estratega del gobierno, Santiago Caputo.

El desafío legislativo y la mira en los gobernadores

Más allá del asado y el brindis, la reunión tiene de trasfondo la agenda parlamentaria que encendió alarmas esta semana con el traspié que sufrió en la votación en particular del título XI del Presupuesto 2026 durante la madrugada del jueves.

Debido a que el artículo 75 generaba polémica (ya que buscaba derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad), el oficialismo no consiguió el apoyo anhelado.

Este revés obligó al oficialismo a rediseñar su hoja de ruta. En principio, la reforma laboral quedará postergada para febrero.

En este contexto, el rol de Santilli en Interior será clave, dado a que en el Ejecutivo quieren acelerar las negociaciones con los gobernadores que retacearon su apoyo en Diputados. La intención es que el Senado introduzca las modificaciones necesarias para blindar el superávit fiscal.

Con dos años de mandato cumplidos el pasado 10 de diciembre, Milei apuesta a consolidar su gobierno con la premisa de cerrar filas, digerir los cambios de gabinete y enfocar la gestión en un 2027 que proyectan con crecimiento económico, inflación controlada y recuperación del consumo.