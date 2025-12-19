Cambio de rol en el Gobierno: renunció el presidente de la Agencia de Bienes del Estado para asumir como legislador

Mediante la publicación del Boletín Oficial, el Gobierno informó un nuevo cambio de rol dentro de su estructura y confirmó la renuncia del ahora expresidente de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz. Sin embargo su salida se debe a que deberá cumplir con su nueva función de legislador porteño tras ser designado el pasado 10 de diciembre.

La renuncia de Pakgojz no fue la única ya que con él también se confirmó la salida del vicepresidente del organismo, Marcelo León Ugarte. El Gobierno oficializó la baja de ambos, pero cabe aclarar que Pakgojz presentó su dimisión a ser presidente de AABE el pasado 10 de diciembre, mientras que su segundo el 9.

Quién es Nicolás Pakgojz, su rol en el Gobierno

La administración libertaria había oficializado la designación del expresidente de la AABE en diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió su rol como presidente. Su función era ejecutar la gestión, auditoría y posible enajenación de bienes que pertenecen al Estado. Antes de Pakgojz, el área se encontraba bajo la órbita de Nicolás Posse.

Nicolás Pakgojz es lincenciado en Economía y exfuncionario porteño, durante la administración de Larreta, ocupó la jefatura de Gabinete en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Su experiencia en la gestión pública y su alineamiento con la política libertaria, fueron factores determinantes en su nombramiento.

El ahora expresidente de AABE, a principios de este año y aún bajo la supervisión de Guillermo Francos, había ordenado una revisión y auditoría de los bienes del Estado luego de que saliera a la luz un informe de la SIGEN que revelaba irregularidades en la administración de más de 46 mil propiedades del Estado.

Pakgojz avanzó en las tareas y el organismo después señaló que el pico de irregularidades se dio durante el mandato de Alberto Fernández. Informaron que hubo faltas de renovación de contratos vencidos y la ausencia de actualización de cánones que permitieron que se sigan usando estos inmuebles sin pagar alquileres acordes al precio de mercado.

Desde el 10 de diciembre, Nicolás Pakgojz forma parte de la Legislatura porteña por La Libertad Avanza. Según lo informado por el sitio Infobae, junto a él, juraron: Solana Pelayo, Andrea Freguía, Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Karina Kienast, Ignacio Fernández y Diego Vartabedian, en sus respectivas bancas del partido violeta.

Con información de Infobae