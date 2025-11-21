Karina Milei prepara un evento masivo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza ultiman los detalles para un nuevo congreso partidario en Mar del Plata. Con el evento buscarán dejar en claro la fuerza libertaria en ese territorio y mostrar a los nuevos diputados nacionales, legisladores provinciales, consejeros municipales y escolares que sumó el espacio luego de las elecciones 2025. Los detalles.

Por qué Karina Milei prepara un evento masivo de La Libertad Avanza

Según reveló Infobae, el nuevo congreso partidario será encabezado por la presidenta nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el titular del espacio en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. En la organización también trabaja el dirigente marplatense y futuro diputado nacional, Alejandro Carrancio.

Aunque la locación todavía no está confirmada, el evento se haría el 30 de noviembre 2025 en Mar del Plata, presidida actualmente por Guillermo Montenegro, quien abandonará su cargo tras haber sido electo senador provincial por la alianza de La Libertad Avanza y el PRO.

En el encuentro prevén juntar a algo más de mil personas entre dirigentes, coordinadores y militantes. Al ser un evento partidario, no están invitados los aliados electorales del PRO, adelantó el medio nacional. En tanto, se espera el arribo de diferentes organizaciones libertarias.

Javier Milei: “El socialismo es un fenómeno empobrecedor y violento”

El presidente Javier Milei reiteró sus críticas al socialismo y compartió un posteo contra el gobierno de España que encabeza Pedro Sánchez, con quien tuvo un altercado a principios de su mandato. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “SOCIALISMO 1.0.1. En todas sus versiones siempre van a jugar sucio y si están en el poder lo hacen de manera más violenta”. “El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violento. Fin”, concluyó.