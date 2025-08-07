Reunión sorpresa: Javier Milei convocó a su gabinete luego de la ola de derrotas en Diputados

Después de la seguidilla de derrotas legislativas que le asestó la oposición al gobierno de Javier Milei en la última sesión de Diputados, el presidente llamó a sorpresiva reunión de gabinete este jueves por la tarde en Casa Rosada.

Durante el extenso debate que comenzó ayer al mediodía y se extendió hasta la madrugada, la oposición logró no solo aprobar dos proyectos resistidos por el oficialismo, como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, sino que también rechazó distintas reformas por decreto que firmó el ministro Federico Sturzenegger en marco de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.

De esta manera, se dejarían sin efecto los cambios administrativos que se hicieron en el INTA y el INTI, así como las modificaciones en organismos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad Nacional.

Qué se sabe del sorpresivo encuentro en Casa Rosada de Milei y sus ministros

Según informó Infobae, el encuentro -que suele realizarse por la mañana- esta vez se llevó adelante en horas de la tarde en el Salón Blanco, donde los principales funcionarios hacen un repaso de lo sucedido en materia legislativa y cómo afecta eso a sus respectivas carteras.

Además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis “Toto” Caputo; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para la discusión parlamentaria del miércoles a la noche, el Gobierno dejó las negociaciones en manos del titular de la Cámara, Martín Menem, quien en la previa de la sesión conversó con varios bloques para intentar frenar, sin éxito, la embestida de la oposición.

Las autoridades nacionales ahora estudian los pasos a seguir, teniendo en cuenta que ahora todas esas medidas deberán tratarse en el Senado, donde el oficialismo tiene incluso un panorama más complicado.

Además de la falta de senadores, se le suma la tensa relación que hay entre Milei y Villarruel, por lo que será de vital importancia el rol de Francos.

Por su parte, la oposición no solo busca avanzar con los proyectos que se aprobaron recientemente en Diputados, sino que analiza insistir con las leyes que vetó el jefe de Estado como la ayuda a Bahía Blanca, el aumento en las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

Mientras tanto, para la próxima semana se tratarán las respectivas comisiones de los proyectos impulsados por las provincias para coparticipar la partida de ATN y reformar el impuesto a los combustibles.