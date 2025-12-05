Javier Milei elogió a Luis Caputo por su anuncio del regreso al mercado global: "El mejor de todos los tiempos"

Luego del anuncio de Luis Caputo quien confirmó el regreso de la Argentina al mercado internacional, el presidente Javier Milei apareció en sus redes sociales para elogiar a su ministro y celebrar la noticia: «El mejor de todos los tiempos».

Mediante un posteo en la red social X, el presidente escribió de manera efusiva: «VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local».

Javier Milei sumó a su posteo una imagen junto a Caputo y no perdió la oportunidad para elogiarlo: «El mejor de todos los tiempos…!!! LA LIBERTAD AVANZA VLLC!».

— Javier Milei (@JMilei) December 5, 2025

El anuncio de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina regresará al mercado internacional de deuda, para ello anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares a una tasa de 6,50% que tendrá vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

«Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas», adelantó en una entrevista televisiva.

El ministro remarcó que con la emisión del bono se pagará «una parte del vencimiento de deuda» que la Argentina debe enfrentar el próximo 9 de enero. «La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas», manifestó.