Las frases más destacadas de Javier Milei en Davos

El presidente Javier Milei afirmó hoy que el capitalismo de libre empresa no solo es una “doctrina justa”, sino que “es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento”. Las declaraciones las vertió al exponer en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, donde se encuentran los principales líderes mundiales. A continuación, las frases destacadas.

“Maquiavelo ha muerto; por lo tanto, es momento de enterrarlo”.

“Dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas”.

“Gracias a los mercados dinámicamente eficientes podemos, al mismo tiempo, progresar económicamente, defender la propiedad privada, mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer las virtudes indispensables para una sociedad próspera”.

“En 2024 señalé que Occidente estaba en peligro. En 2025 mostré que las agendas impulsadas desde organismos y foros internacionales no eran más que un conjunto de políticas socialistas”.

“Se ha demostrado la imposibilidad del socialismo y se ha echado por tierra la fantasmagórica idea de John Stuart Mill, que postulaba la independencia entre la producción y la distribución”.

“Una sordera académica que derivó en el socialismo y le costó al mundo la vida de 150 millones de seres humanos, mientras que quienes sobrevivieron lo hicieron en una absurda pobreza”.

“La política económica debe orientarse a identificar y remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios”.

“Aquellas sociedades que adhieren a valores morales y principios éticos sólidos serán dinámicamente más eficientes y, con ello, disfrutarán de una mayor prosperidad”.

“La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes por ser violentas y, por ende, injustas. Desde 2023 hemos llevado adelante 13.500 reformas estructurales que permiten una economía más eficiente”.

“Occidente le dio la espalda a las ideas de la libertad y abrazó dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita: el wokismo”.

“América será el faro que vuelva a encender a Occidente y pagará su deuda civilizatoria con la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos”.