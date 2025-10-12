Donald Trump busca «fortalecer los lazos» con Argentina: el embajador de USA ratificó el apoyo a la gestión de Javier Milei

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó que el gobierno de Donald Trump busca «fortalecer los lazos» con la gestión del presidente Javier Milei y generar «nuevas oportunidades» para ambos países.

Lamelas, médico cubano radicado en Norteamérica, sostuvo que la relación bilateral atraviesa un «excelente momento» y destacó que todas las iniciativas en materia de inversión y comercio «se realizarán respetando siempre la soberanía argentina».

«Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!», expresó el diplomático a través de sus redes sociales.

El próximo martes 14, Milei y Trump mantendrán un encuentro clave en el que se espera avanzar en un respaldo financiero para la Argentina antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Podrían anunciarse nuevos acuerdos económicos entre Argentina y Estados Unidos

Según trascendió, tras la reunión podrían anunciarse nuevos acuerdos económicos entre ambos países. Una de las medidas en evaluación apunta a formalizar reducciones arancelarias en 100 posiciones del comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.

No obstante, fuentes cercanas al Ministerio de Economía advirtieron que el respaldo financiero aún no está completamente asegurado. La existencia de otros focos de conflicto internacional podría alterar las prioridades del gobierno estadounidense.

La expectativa del Gobierno Nacional es que este acercamiento con la administración Trump marque el inicio de una etapa de mayor cooperación económica y política entre Washington y Buenos Aires.

Con información de Noticias Argentinas