Javier Milei y su gabinete ratificaron en Argentina Week el plan de ajuste para atraer inversiones al país

Javier Milei y su gabinete subieron al escenario que se montó en el edificio del JPMorgan para llevar a cabo las jornadas del Argentina Week, el evento que aún se realiza en New York y que reúne no solo funcionarios nacionales de primera línea sino también a empresarios de rubros diversos.

Durante la primera jornada, tanto el presidente como su equipo se encargaron de difundir su plan de ajuste económico y defenderlo ante los miles de empresarios resaltando que fue clave para que bajara la inflación en Argentina, reducir el déficit fiscal y achicar a niveles históricos de emisión monetaria.

El paso del Gobierno por la Argentina Week

Javier Milei brindó un discurso que duró cerca de una hora. Durante todo el diálogo insistió con su postura acerca de la vinculación intrínseca entre política y moral.

El libertario reiteró los conceptos que usó en el Foro de Davos, pero esta vez remarcó sus diferencias con la industria nacional. Fue en este momento que apuntó contra el CEO de Techint y el dueño de Fate al sostener que «(Paolo) Rocca y (Javier) Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero se terminó la Argentina corrupta».

Javier Milei resaltó que «por suerte nosotros nos estamos sacando de encima a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios». Y agregó: «Si la cuenta muestra que la eficiencia es que estén bien 48 millones de argentinos, entonces la pregunta es por qué un político sigue sosteniendo este sistema. Es obvio: es corrupción«.

El mandatario se encargó de resaltar que, a diferencia de otros jefes de Estado, él no aceptará cuestiones de privilegio comercial bajo la tutela del apoyo a la industria nacional.

Luego de Milei llegó el turno del canciller argentino Pablo Quirno quien se encargó de describir cuáles son las expectativas de la Casa Rosada. «Tenemos muchas propuestas en los próximos 2 años. Todas van en la misma dirección: crear condiciones de inversión. Podemos crear las condiciones para cambiar a la Argentina por décadas al pasar estas leyes. Esa es la razón de por la que estamos acá. Decirles que estamos haciendo para que se sientan cómodos de invertir, contratar empleo y hacer con sus ganancias lo que deseen», manifestó.

Por su parte el embajador ante la Casa Blanca, Alec Oxenford, se propuso describir los beneficios actuales del plan económico y rescató de la historia argentina el dilema político entre Braden o Perón para compararlo con la actual relación diplomática entre Javier Milei y Donald Trump.

Lo curioso es que no solo el Gobierno argentino se encargó de defender y promocionar el plan de ajuste, sino que también se sumaron invitados clave de la cultura y la diplomacia que presentaron su juicio de valor sobre la figura de Milei. Por ejemplo el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó en su discurso la posición de Oxenford respecto a Perón y su relación con la Casa Blanca hacia 1945.

Lamelas además de tener un estrecho vínculo con Trump, mantiene una fuerte sintonía ideológica con Milei por lo tanto fue uno de los que elogió el programa de ajuste y recordó los vínculos entre la administración republicana y la libertaria.

También fue el caso de Sir Niall Ferguson, que conoció a Milei hace un tiempo y quedó impactado por sus concepción sobre el mundo y las cosas. «Lo que me emocionó cuando Javier Milei irrumpió en la escena política fue que no iba a haber nada de gradualismo, si él era electo presidente. No estoy seguro de cuánto se lo entiende en Estados Unidos, y ciertamente no se lo entiende bien en Europa, pero tú y yo nos reunimos con él el verano pasado (por Pierpaolo Barbieri) y tuve una conversación muy memorable», sostuvo Ferguson en diálogo con Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá.

En la misma conversación, agregó: «No creo que se haya dado cuenta de que es el líder libertario intelectual más radical que el mundo haya visto. No solo Argentina, el mundo. Cuando te sientas con Javier Milei, es un tipo de seminario de economía. Casi tiene un estilo profesoral. Es mucho más intelectual que cualquier político que haya conocido«.

Este miércoles es la última jornada de Argentina Week y sucederá en el Bank of America (Bofa). Está previsto que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente por la mañana para disertar acerca del programa de ajuste.

