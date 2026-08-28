El PRO marca un límite en el acuerdo con LLA: quiere retener los distritos donde gobierna

El PRO no está dispuesto a resignar los distritos donde actualmente gobierna en una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027. Así lo planteó el jefe de la bancada del partido en Diputados, Cristian Ritondo, al referirse al avance de las conversaciones.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ritondo evitó establecer una fecha para cerrar el acuerdo, pero dejó en claro la postura del PRO sobre los territorios que administra.

Ritondo evitó ponerle fecha al acuerdo electoral entre PRO y LLA

«Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando«. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho», aseveró.

Sobre los tiempos para alcanzar un entendimiento, el diputado sostuvo que no será él quien defina cuándo se concretará. «Yo no defino fechas, lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene», señaló.

Ritondo también confirmó que las conversaciones con LLA continuarán para avanzar en un acuerdo de cara a 2027. «Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene», afirmó.

El dirigente del partido que preside Mauricio Macri había participado el jueves de una nueva reunión con referentes del oficialismo en la Casa Rosada. Allí, junto al secretario general del PRO, Fernando de Andreis, fue recibido por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de Diputados, Martín Menem, y Eduardo Menem.

Las diferencias entre PRO y LLA por las PASO todavía siguen abiertas

Sin embargo, las negociaciones todavía tienen puntos pendientes. Uno de ellos es la definición sobre las PASO, un mecanismo que genera diferencias entre el PRO y el Gobierno nacional.

La Libertad Avanza busca reunir apoyos para eliminar o suspender las primarias obligatorias, mientras que en el PRO la propuesta no termina de convencer. De todos modos, el partido que conduce Macri mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un entendimiento.

Con información de Noticias Argentinas