Javier Milei en Los Ángeles: reunión con inversores y encuentro con la aspirante a astronauta argentina

El mandatario destacó el talento argentino en ciencia y tecnología en su reunión con Noel de Castro en Los Ángeles. Foto: gentileza.

El presidente Javier Milei llegó este jueves a Los Ángeles en su undécimo viaje a Estados Unidos, con una agenda que combinó contactos con grandes compañías y un encuentro con la ingeniera biomédica salteña Noel de Castro, aspirante a convertirse en la primera astronauta argentina.

El mandatario arribó al mediodía local junto al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y se alojó en un hotel de Beverly Hills, donde fue recibido por personal del consulado argentino. También lo acompañan el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, y el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría.

La primera actividad destacada fue el almuerzo con De Castro, seleccionada por la empresa Axiom Space para una futura misión espacial. La joven científica, que se ha convertido en símbolo del potencial argentino en innovación y ciencia aeroespacial, compartió mesa con Milei, Caputo y Oxenford en el mismo hotel donde se hospeda la comitiva.

Más tarde, el Presidente encabezará una presentación ante unos 80 representantes de multinacionales y fondos de inversión, entre ellos Citi, JP Morgan, Amazon Web Services, Globant, Chevron, Paramount, VISA y Capital Group. La reunión, organizada por el Instituto Milken junto con la embajada argentina, debió trasladarse a un hotel de Los Ángeles por la cantidad de asistentes confirmados.

En Los Ángeles, el Presidente combina encuentros con inversores y apoyo al talento científico argentino

Milei también mantendrá un encuentro privado con Michael Milken, financista y fundador del centro de estudios que lleva su nombre, recordado por su papel en el desarrollo del mercado de bonos de alto rendimiento en Wall Street en los años 80 y hoy dedicado a proyectos filantrópicos y de investigación médica.

El viaje, que tendrá una duración de apenas 24 horas, se produce en la antesala de las elecciones bonaerenses. Desde el entorno presidencial destacaron la doble apuesta del mandatario: reforzar la visibilidad internacional de la Argentina ante grandes inversores y, al mismo tiempo, respaldar al talento científico nacional encarnado en la figura de Noel de Castro.

