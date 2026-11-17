Por Juan Manuel Valcarcel (*), especial para «Río Negro»

Cada celebración del Día de la Construcción invita a detener la marcha de las máquinas y mirar el horizonte con perspectiva. En San Carlos de Bariloche, esa pausa resulta hoy más necesaria que nunca. Nuestra ciudad atraviesa un punto de inflexión donde la histórica fuerza expansiva de la actividad privada convive con el impulso de la obra pública, nuevas variables macroeconómicas y una urgente necesidad de ordenamiento territorial.

Si observamos los indicadores privados de los primeros tres trimestres de 2026, la fotografía muestra un sector resiliente que mantiene su pulso, aunque bajo reglas de juego muy distintas a las de años anteriores. Según los registros de la Dirección de Obras Particulares del Municipio, en los primeros nueve meses del año se autorizaron 176 licencias de construcción que totalizan 53.506 metros cuadrados permisados. El dato confirma que el motor privado sigue encendido, traccionado principalmente por la vivienda unifamiliar —que concentra cerca del 57% de los permisos— y por los proyectos multifamiliares o de propiedad horizontal, que representan más del 20% del total.

Render de proyectos en marcha en Bariloche del Este.

Sin embargo, detrás del volumen de metros cuadrados se esconde un cambio de paradigma que define el presente de nuestra industria: el giro hacia el residente permanente y la sinergia con las obras de infraestructura que hoy ejecutan el Estado municipal y provincial.

Del boom turístico a la demanda residencial



Durante décadas, gran parte del desarrollo inmobiliario y constructivo de Bariloche estuvo apalancado en la renta turística y en la inversión especulativa de segunda residencia. Hoy, los números reflejan una realidad diferente: de las 176 obras iniciadas en lo que va de 2026, apenas cinco tuvieron como destino explícito la explotación turística.

El mercado, fiel a su capacidad de adaptación, ha virado hacia la satisfacción de una demanda habitacional local que sigue creciendo y que exige respuestas concretas. Mucha oferta que originalmente se pensó para el alquiler temporario se está volcando al mercado permanente, y los nuevos proyectos en carpeta priorizan cada vez más la vivienda estable, el comercio de cercanía y los servicios cotidianos. A su vez, el incipientemente reactivado crédito hipotecario aparece como una herramienta prometedora en el horizonte, aunque todavía requiere mayor flexibilización y estabilidad de ingresos para convertirse en un verdadero catalizador masivo.

Render de proyectos en marcha en Bariloche del Este.

El impulso de la obra pública municipal y provincial



Este dinamismo privado encuentra hoy un respaldo fundamental en el sostenido plan de obras que vienen ejecutando tanto el Municipio de San Carlos de Bariloche como el Gobierno de la Provincia de Río Negro. En un contexto nacional complejo para el financiamiento de infraestructura, la decisión local y provincial de sostener la inversión pública resulta clave para dinamizar la actividad económica, absorber mano de obra local y saldar deudas históricas en materia de servicios e integración urbana.

Por un lado, la gestión municipal ha puesto el foco en el mejoramiento de la conectividad vial y la puesta en valor del espacio público mediante un plan intensivo de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta en arterias estratégicas de los barrios, sumado a obras pluviales, recuperación de paseos costeros y mejoras en la infraestructura turística y deportiva. Estas intervenciones no solo alivian la circulación cotidiana y mejoran la calidad de vida de los vecinos, sino que generan un flujo constante de trabajo para cuadrillas, proveedores de materiales y empresas locales.

Por otro lado, la Provincia de Río Negro sostiene inversiones estructurales de gran envergadura que resultan indispensables para acompañar el crecimiento demográfico de la ciudad. Entre ellas se destacan las obras de ampliación y refuerzo en redes de agua potable, saneamiento y energía eléctrica —condición sine qua non para habilitar cualquier nuevo desarrollo habitacional—, junto con la construcción y refacción de infraestructura educativa, sanitaria y vial de acceso. Cuando el Estado invierte en infraestructura básica, no solo genera empleo directo, sino que sienta las bases y otorga previsibilidad para que el capital privado pueda multiplicar esa inversión.

La ecuación de costos y el desafío de la competitividad



Este reacomodamiento de la actividad ocurre en un contexto donde la estructura de costos exige máxima eficiencia. Construir en la Patagonia siempre implicó enfrentar complejidades logísticas y climáticas particulares, pero el escenario actual ha llevado el valor del metro cuadrado a niveles históricos —ubicándose en torno a los US$ 1.900 para una vivienda estándar— tras acumular incrementos superiores al 25% en lo que va del año.

Cuando el costo de reposición sube y los márgenes de rentabilidad se estrechan, la improvisación deja de ser una opción. Para los desarrolladores, empresas constructoras, profesionales y gremios, el desafío actual pasa por optimizar procesos, incorporar nuevas tecnologías constructivas —como los sistemas industrializados y en seco, que ganan terreno por su eficiencia térmica y velocidad de ejecución— y apostar por escalas de trabajo que permitan diluir los costos fijos de infraestructura.

Al mismo tiempo, resulta indispensable sostener el diálogo fluido entre el sector público y el privado —como el impulsado en los encuentros sectoriales de la Cámara Argentina de la Construcción en la región— para agilizar los tiempos administrativos de aprobación y garantizar seguridad jurídica. Cada mes de demora en una habilitación impacta directamente en el costo financiero de las obras y frena la generación de empleo genuino.

Hacia dónde crece la ciudad: infraestructura y nuevas centralidades



Más allá de la coyuntura económica, el gran debate de fondo para la construcción en Bariloche es urbanístico. Durante mucho tiempo, la ciudad creció por extensión desordenada, estirando sus redes de servicios hasta el límite y generando enormes costos de traslado para sus habitantes. Hoy, delegaciones como Cerro Otto concentran un alto volumen de licencias individuales, pero la geografía y la capacidad de carga de las redes existentes nos marcan un límite claro.

El futuro de Bariloche exige planificar antes de construir. Necesitamos consolidar una ciudad policéntrica, descentralizada y pensada a escala humana. La expansión hacia el este aparece hoy como el vector natural y estratégico para absorber ese crecimiento de manera ordenada. En ese sentido, el desarrollo de nuevos distritos urbanos planificados —como el proyecto Bariloche del Este en el que venimos trabajando junto a otros actores— responde precisamente a esa visión: integrar vivienda, espacios verdes, comercio, salud y educación bajo el concepto de proximidad, dotando a la tierra de servicios subterráneos e infraestructura vial antes de que lleguen los vecinos.

No se trata simplemente de subdividir tierra o levantar metros cuadrados aislados, sino de crear ciudad con equidad urbana, acortando distancias y reduciendo la presión sobre el área céntrica y los corredores turísticos tradicionales.

Un motor indispensable



La industria de la construcción es, por naturaleza, una actividad de largo plazo. Quienes invertimos, diseñamos y ejecutamos obras en Bariloche —tanto desde el ámbito privado como desde la gestión pública— sabemos que los ciclos económicos pasan, pero la infraestructura y la arquitectura permanecen y moldean la calidad de vida de las próximas generaciones.

En este Día de la Construcción, el balance nos encuentra frente a un escenario desafiante en términos de costos, pero extraordinariamente rico en oportunidades. Tenemos el capital humano, la capacidad técnica, el acompañamiento de la obra pública y la demanda real de una ciudad que no deja de atraer nuevos habitantes. Si logramos alinear la previsibilidad normativa, la eficiencia constructiva y una visión urbana moderna y sustentable, el sector seguirá siendo el principal motor del desarrollo económico y social de Bariloche.

(*) Arquitecto, urbanista y desarrollador urbano