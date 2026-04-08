Yoga después de los 60: cuáles son los estilos más recomendados para ganar movilidad, equilibrio y bienestar
Cada vez más personas mayores eligen el yoga como una práctica accesible y efectiva para mejorar la calidad de vida. Qué tipos son los más recomendados y por qué pueden marcar la diferencia.
El paso del tiempo trae cambios en el cuerpo que obligan a repensar la forma en la que nos movemos. La pérdida de masa muscular, la rigidez articular y los problemas de equilibrio son algunos de los desafíos más comunes después de los 60. En ese escenario, el yoga aparece como una alternativa cada vez más elegida por su bajo impacto y sus múltiples beneficios.
Lejos de ser una disciplina exclusiva para personas jóvenes o flexibles, el yoga puede adaptarse a cualquier edad. Incluso, hay estilos especialmente pensados para adultos mayores, que priorizan la seguridad, la respiración consciente y el movimiento progresivo.
Por qué el yoga es ideal a partir de los 60
Practicar yoga de manera regular puede generar mejoras concretas en la vida cotidiana. Entre los principales beneficios se destacan:
- Mejora de la flexibilidad y movilidad articular
- Fortalecimiento muscular sin impacto
- Reducción del estrés y la ansiedad
- Mejor calidad del sueño
- Mayor equilibrio y menor riesgo de caídas
Además, el trabajo con la respiración ayuda a oxigenar mejor el cuerpo y a generar una sensación de calma que impacta directamente en el bienestar general.
Los tipos de yoga más recomendados para mayores de 60
No todos los estilos son iguales. Algunos pueden resultar exigentes o intensos, por lo que es clave elegir variantes más suaves y adaptables.
Hatha yoga: el punto de partida ideal
Es uno de los estilos más tradicionales y accesibles. Se caracteriza por un ritmo lento, con posturas simples y pausas para la respiración.
- Ideal para quienes recién empiezan
- Permite trabajar la alineación corporal
- Reduce el riesgo de lesiones
Yoga suave o gentle yoga: movimientos sin exigencia
Como su nombre lo indica, es una versión más tranquila del yoga tradicional. Se enfoca en movimientos lentos y controlados.
- Perfecto para personas con dolencias articulares
- Prioriza la comodidad y la relajación
- Se adapta fácilmente a distintas capacidades
Yoga en silla: accesible para todos
Una opción cada vez más popular. Se realiza utilizando una silla como soporte, lo que brinda estabilidad y seguridad.
- Recomendado para personas con movilidad reducida
- Ayuda a mejorar la circulación
- Permite trabajar fuerza y flexibilidad sin esfuerzo excesivo
Yin yoga: estiramientos profundos y relajación
Este estilo propone mantener las posturas durante más tiempo, pero sin esfuerzo muscular intenso.
- Favorece la elasticidad de los tejidos
- Reduce tensiones acumuladas
- Ideal para complementar otras actividades
Yoga restaurativo: descanso y recuperación
Se centra en la relajación total del cuerpo mediante el uso de elementos como almohadones o mantas.
- Disminuye el estrés físico y mental
- Mejora la calidad del descanso
- Recomendado para personas con fatiga o dolores crónicos
Qué tener en cuenta antes de empezar
Antes de iniciar la práctica, es importante considerar algunos aspectos clave:
- Consultar con un profesional de la salud si hay patologías previas
- Elegir clases guiadas por instructores con experiencia en adultos mayores
- Escuchar al cuerpo y evitar forzar posturas
- Priorizar la constancia por sobre la intensidad
Un hábito que puede cambiar la rutina diaria
Incorporar yoga después de los 60 no solo impacta en el cuerpo, sino también en la forma de transitar el día a día. Con sesiones cortas y adaptadas, es posible lograr más energía, menos dolores y una mayor sensación de bienestar.
En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidarse, el yoga se consolida como una de las prácticas más completas y sostenibles en el tiempo.
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