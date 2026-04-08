Yoga después de los 60: cuáles son los estilos más recomendados para ganar movilidad, equilibrio y bienestar

Incorporar yoga después de los 60 no solo impacta en el cuerpo, sino también en la forma de transitar el día a día.

El paso del tiempo trae cambios en el cuerpo que obligan a repensar la forma en la que nos movemos. La pérdida de masa muscular, la rigidez articular y los problemas de equilibrio son algunos de los desafíos más comunes después de los 60. En ese escenario, el yoga aparece como una alternativa cada vez más elegida por su bajo impacto y sus múltiples beneficios.

Lejos de ser una disciplina exclusiva para personas jóvenes o flexibles, el yoga puede adaptarse a cualquier edad. Incluso, hay estilos especialmente pensados para adultos mayores, que priorizan la seguridad, la respiración consciente y el movimiento progresivo.

Por qué el yoga es ideal a partir de los 60

Practicar yoga de manera regular puede generar mejoras concretas en la vida cotidiana. Entre los principales beneficios se destacan:

Mejora de la flexibilidad y movilidad articular

Fortalecimiento muscular sin impacto

Reducción del estrés y la ansiedad

Mejor calidad del sueño

Mayor equilibrio y menor riesgo de caídas

Además, el trabajo con la respiración ayuda a oxigenar mejor el cuerpo y a generar una sensación de calma que impacta directamente en el bienestar general.

Los tipos de yoga más recomendados para mayores de 60

No todos los estilos son iguales. Algunos pueden resultar exigentes o intensos, por lo que es clave elegir variantes más suaves y adaptables.

Hatha yoga: el punto de partida ideal

Es uno de los estilos más tradicionales y accesibles. Se caracteriza por un ritmo lento, con posturas simples y pausas para la respiración.

Ideal para quienes recién empiezan

Permite trabajar la alineación corporal

Reduce el riesgo de lesiones

Yoga suave o gentle yoga: movimientos sin exigencia

Como su nombre lo indica, es una versión más tranquila del yoga tradicional. Se enfoca en movimientos lentos y controlados.

Perfecto para personas con dolencias articulares

Prioriza la comodidad y la relajación

Se adapta fácilmente a distintas capacidades

Yoga en silla: accesible para todos

Fotos gentileza.-

Una opción cada vez más popular. Se realiza utilizando una silla como soporte, lo que brinda estabilidad y seguridad.

Recomendado para personas con movilidad reducida

Ayuda a mejorar la circulación

Permite trabajar fuerza y flexibilidad sin esfuerzo excesivo

Yin yoga: estiramientos profundos y relajación

Este estilo propone mantener las posturas durante más tiempo, pero sin esfuerzo muscular intenso.

Favorece la elasticidad de los tejidos

Reduce tensiones acumuladas

Ideal para complementar otras actividades

Yoga restaurativo: descanso y recuperación

Se centra en la relajación total del cuerpo mediante el uso de elementos como almohadones o mantas.

Disminuye el estrés físico y mental

Mejora la calidad del descanso

Recomendado para personas con fatiga o dolores crónicos

Qué tener en cuenta antes de empezar

Antes de iniciar la práctica, es importante considerar algunos aspectos clave:

Consultar con un profesional de la salud si hay patologías previas

Elegir clases guiadas por instructores con experiencia en adultos mayores

Escuchar al cuerpo y evitar forzar posturas

Priorizar la constancia por sobre la intensidad

Un hábito que puede cambiar la rutina diaria

Incorporar yoga después de los 60 no solo impacta en el cuerpo, sino también en la forma de transitar el día a día. Con sesiones cortas y adaptadas, es posible lograr más energía, menos dolores y una mayor sensación de bienestar.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidarse, el yoga se consolida como una de las prácticas más completas y sostenibles en el tiempo.