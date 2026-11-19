El astrólogo Matías, conocido en redes sociales como @LoDiceLaLuna, analizó la final entre Boca y Atlético Mineiro y encontró una particularidad en el horario de inicio que podría modificar su interpretación astrológica del partido. Según su lectura, una demora de apenas 30 segundos cambiaría la representación de ambos equipos y favorecería al conjunto argentino.

En la previa de la final de la Copa Sudamericana, el especialista publicó un extenso análisis en X sobre las configuraciones astrológicas del encuentro. Su interpretación anticipa un partido parejo, con cautela, resistencia y poco margen para los errores.

De acuerdo con Matías, ambos equipos están representados por signos fijos, una característica que, desde la astrología, se asocia con una dinámica más pausada y una definición en la que la paciencia y la capacidad para sostener los momentos adversos pueden tener un papel importante.

En su lectura inicial, el astrólogo observó una paridad general, aunque con una leve ventaja para Atlético Mineiro. Sin embargo, también identificó aspectos que podrían favorecer a Boca.

Qué dicen los astros sobre Boca

En la carta correspondiente al inicio del partido, una de las luminarias representa a Boca. Según el análisis, esa configuración muestra una primera inclinación ligeramente favorable al equipo argentino, incluso si la definición llega a los penales.

Entre los elementos destacados, Matías señaló una coincidencia vinculada con el debut de Boca en la Copa Sudamericana: la Luna regresaría al mismo grado matemático y formaría una Luna Nueva en la casa IX, asociada en su interpretación con las conquistas internacionales.

También mencionó un trígono aplicativo del Sol a la Luna, aspecto que relacionó con momentos de reconocimiento o consagración.

No obstante, advirtió sobre algunas tensiones de la Luna con Mercurio, que podrían representar dificultades para administrar los tiempos, tomar decisiones rápidas o encontrar respuestas inmediatas durante el partido.

En la astrocartografía sobre Colombia, el especialista identificó líneas de Júpiter y el Sol, que vinculó simbólicamente con los colores del Xeneize. Sin embargo, señaló que el día está regido por Saturno, un factor que, según su interpretación, refuerza el escenario de paridad.

Atlético Mineiro y las señales de su ciclo

En el análisis del conjunto brasileño, Matías observó que la Luna transita por la casa en la que se encuentra el planeta regente del club. A su vez, el Sol mantiene un aspecto tenso con su posición natal en esa misma zona.

Al analizar el ciclo de Eduardo Domínguez, el astrólogo mencionó una conjunción de Venus con el Sol natal y una cuadratura del Sol con la Luna, configuraciones que interpretó como señales de tensión.

Sin embargo, también destacó un trígono aplicativo de la Luna al Sol en la casa VI, vinculada simbólicamente con el trabajo, la actividad deportiva y la competencia.

Ese aspecto podría favorecer la capacidad del equipo brasileño para sostener el esfuerzo y aprovechar alguna circunstancia favorable durante el encuentro. Por ese motivo, el especialista no descartó sus posibilidades de quedarse con el título.

El detalle de los 30 segundos que cambiaría el pronóstico

Uno de los puntos más llamativos del análisis de @LoDiceLaLuna está relacionado con la hora exacta del comienzo del partido.

Matías explicó que su interpretación inicial toma como referencia el horario programado. Sin embargo, si el encuentro se demora 30 segundos o más, cambiarían los ascendentes y, con ellos, la representación astrológica de los dos equipos.

En ese escenario, Boca pasaría a estar representado por Sagitario, mientras que Atlético Mineiro quedaría bajo Géminis, regido por Mercurio, sin dignidades esenciales destacadas en esa configuración.

Según la interpretación del astrólogo, esa modificación volvería a inclinar la balanza a favor del Xeneize.

De todos modos, el especialista aclaró que se trata de una lectura astrológica y que el resultado final se definirá dentro de la cancha.