El Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis, que conecta las ciudades de Santa Fe y Paraná, fue construido mediante un método poco convencional: fabricaron 36 tubos de hormigón en tierra firme, los trasladaron por el río y los hundieron hasta unirlos debajo del lecho del Paraná.

Cada uno de esos tubos pesa más de 4.000 toneladas y tiene unos 65 metros de largo. Aunque hoy forman parte de una infraestructura por la que circulan miles de vehículos todos los días, durante su construcción debieron resolver un desafío de ingeniería: cómo instalar un túnel en el fondo de un río cuyo lecho está compuesto principalmente por barro y arena.

Cómo construyeron el túnel debajo del río Paraná

La construcción de un túnel tradicional mediante excavaciones presentaba dificultades por las características del suelo. Al tratarse de un terreno de barro y arena, abrir un pozo podía provocar derrumbes.

La solución fue fabricar los tramos del túnel fuera del agua y luego trasladarlos hasta el lugar donde serían instalados. Para eso, en la costa entrerriana construyeron una gran pileta seca en la que moldearon las estructuras de hormigón.

Cada tubo medía aproximadamente 65 metros de largo, una dimensión comparable con la altura de un edificio de 20 pisos.

Pero había otro desafío: trasladar estructuras de semejante peso por el río. Para conseguirlo, sellaron sus extremos y dejaron aire en el interior. De esa manera, los tubos podían flotar como una botella vacía en el agua.

Una vez inundada la pileta, las estructuras eran remolcadas por embarcaciones hasta el lugar de instalación. Mientras tanto, en el lecho del Paraná, dragas excavaban una zanja para alojar los tubos.

Cómo hundieron y unieron los 36 tubos

Cuando cada estructura llegaba a su posición, los trabajadores inundaban su interior para hacerla descender lentamente hasta una profundidad de aproximadamente 32 metros.

En el fondo del río, buzos trabajaban con visibilidad prácticamente nula debido a las características del agua. Allí debían conectar y alinear cada tramo con el anterior.

Para lograrlo, utilizaron un sistema de alineación que, según el relato de la construcción, se implementó por primera vez en Argentina durante la década de 1960.

Una vez unidos los tubos, retiraron el agua de su interior y cubrieron la estructura con unos tres metros de arena. Así quedó conformado un túnel seco, con el río Paraná circulando por encima.

Por qué Santa Fe y Entre Ríos construyeron un túnel y no un puente

La elección de construir el cruce por debajo del río también estuvo relacionada con una cuestión jurisdiccional.

La superficie del río dependía de la Nación, mientras que el lecho y el subsuelo correspondían a las provincias. Ante esa situación, Santa Fe y Entre Ríos firmaron un tratado para avanzar con una obra conjunta y financiarla en partes iguales.

De esta manera, el túnel permitió concretar una conexión entre ambas provincias sin intervenir sobre la superficie del río.

Actualmente, el Túnel Subfluvial es una vía de comunicación fundamental entre Santa Fe y Paraná. Por su interior circulan más de 10.000 vehículos por día, a través de los 36 tubos de hormigón que alguna vez fueron trasladados flotando por el río.