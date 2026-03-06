Es oficial: Javier Milei puso en marcha la reforma laboral y ya rige para trabajadores del sector privado

Oficialmente la reforma laboral del Gobierno ya está en marcha. El presidente Javier Milei promulgó la llamada Ley de Modernización Laboral que fue sancionada el 27 de febrero por la Cámara alta. Su entrada en vigencia fue confirmada con la publicación del Boletín Oficial.

Reforma laboral: ya rige la nueva ley del Gobierno

El texto aprobado, además de la eliminación del artículo 44, incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente como: disposiciones vinculadas a modalidad de contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de indemnizaciones, entre otras cosas. Conseguir el aval del Congreso, era una de las prioridades del Gobierno para este 2026.

Una semana después del logro del oficialismo en extraordinarias, el Gobierno publicó el Decreto 137/2026 para informar la promulgación de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.

La norma introduce cambios en el régimen laboral argentino que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.

La oficialización de la Ley fue firmada por Javier Milei, pero también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Las 10 claves para entender la reforma laboral

La reforma laboral es un tema sensible que se llevó la atención de todo el país durante las últimas semanas. Para la oposición, la norma que se aprobó atenta contra la derechos de los trabajadores, en tanto para el oficialismo, se trata de una «modernización necesaria» que, aseguran, beneficiará al sector.

Estas son las diez claves para comprender de qué trata la ley que promulgó Javier Milei: