Javier Milei analiza subirse al portaaviones USS Nimitz que ya navega en aguas argentinas, en gesto de cercanía con Estados Unidos

El portaaviones USS Nimitz, una de las mayores embarcaciones a propulsión nuclear de los Estados Unidos, llegó al país esta semana. Son parte del ejercicio Southern Seas 2026, donde se realiza maniobras conjuntas con unidades de la Armada Argentina.

El buque ya cruzó por el Estrecho de Magallanes y ahora se encuentra en Mar Argentino. Según informó Infobae, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, invitó al presidente Javier Milei a que realice una visita a la nave, en línea con un nuevo gesto de cercanía con la administración norteamericana.

Javier Milei podría subirse al portaaviones de Estados Unidos

«Es muy probable” que el presidente vaya al portaaviones, sostuvo una fuente de la Casa Rosada, citada por el medio de Buenos Aires. Las probables fechas que esto ocurra son el miércoles y el jueves, con màs posibilidad la segunda ya que mañana se sabe que asistirá a la Cámara de Diputados para acompañar al jefe de Gabinete en su exposición.

Quienes ya confirmaron su presencia en el punto de los ejercicios combinados son el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

Los datos del ejercicio Southern Seas 2026 que participa el portaaviones

Según dijeron desde el Ministerio de Defensa, este martes 28 de abril, el destructor ARA “La Argentina” se sumará al ejercicio, con el portaaviones USS “Nimitz”. Mientras que en el destructor USS “Gridley”, que escolta al portaaviones, se embarcarán dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros. «A la altura de Trelew estas unidades efectuarán una formación y maniobras, mientras que dos P3C Orion realizarán vuelos de exploración por la zona de operaciones. Asimismo, se ejecutará un ejercicio de defensa aérea, simulando ataques de aviones F-18 a la formación», detallaron.

El ejercicio Southern Seas 2026 se encuentra en desarrollo desde principios de marzo. A bordo del portaaviones USS “Nimitz” (CVN-68) de la Armada de Estados Unidos, están los Capitanes de Corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, junto al Suboficial Primero Jorge Ortíz.

Al día siguiente, miércoles 29, a la altura de Necochea se suman los buques de la Armada Argentina: el destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales” y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero” con las unidades ya participantes.

En ese marco se desarrollará un ejercicio de Visita, Registro y Captura entre el patrullero ARA “Contraalmirante Cordero” y el “Gridley”.

Frente a Mar del Plata, a excepción del USS “Nimitz”, todas las unidades de superficie llevarán a cabo una navegación en columna.

Por su parte, el 30 abril autoridades civiles y militares a bordo de un Grumman C-2 Greyhound embarcan en el portaviones, mientras tanto se hará una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Finalizada la visita, ambos Sea King regresan a Espora.