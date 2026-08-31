La Libertad Avanza negocia un acuerdo con el PRO, pero surgen tensiones por listas propias para 2027

El Gobierno nacional intensificó las negociaciones políticas con el PRO para articular un frente común de cara al escenario electoral de 2027, enmarcada en la búsqueda de la eliminación de las PASO. Sin embargo, la estrategia de la Casa Rosada para conformar un polo electoral unificado comenzó a mostrar fisuras ante la resistencia de un sector del macrismo que impulsa candidatos propios y no descarta competir de manera independiente.

La mesa de enlace partidaria, impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri, ya celebró dos encuentros en Balcarce 50 para evaluar el armado en las principales provincias. Según reveló Infobae, estas reuniones quincenales se concentran en cerrar acuerdos en distritos de interés mutuo —postergando por ahora zonas de alta fricción como la Ciudad de Buenos Aires—, mientras el Ejecutivo canaliza las conversaciones con gobernadores y otros espacios aliados a través de carriles políticos paralelos.

La postura de Lacunza y el temor a la dispersión de votos

La tensión interna cobró fuerza tras una cena que compartieron referentes del partido amarillo —entre ellos el exministro de Trabajo Jorge Triaca, Paula Bertol y el senador Martín Goerling Lara— con el exministro de Economía Hernán Lacunza, quien perfila su intención de disputar la presidencia.

Consultado sobre el escenario electoral, Lacunza ratificó su postura de cara a 2027: «Hay que ir separados, darle una alternativa a la gente. El sistema electoral es profundo y sabio para que la gente depure: hay primarias, primera vuelta, balotaje. Al kirchnerismo hay que ganarle en las urnas, que salga tercero, eso va a estabilizar a la Argentina», afirmó el economista.

En el oficialismo observan con recelo cualquier oferta electoral de centro a derecha que pueda fragmentar el electorado y restarle volumen a la figura de Javier Milei. Por ese motivo, la Casa Rosada presiona para que el PRO decline listas independientes y selle una integración completa en todas las categorías.

Armado federal y la agenda internacional de Milei

Mientras el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Karina Milei consolidan la estructura partidaria en distritos como Mendoza y articulan acuerdos con bloques provinciales afines —como el espacio vinculado al gobernador misionero Hugo Passalacqua—, el Presidente delegó el armado político para concentrarse en su agenda económica e institucional.

Durante esta semana, Milei participará del Congreso de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), viajará a Misiones para disertar en la convención del IAEF y encabezará una visita oficial a Chile, donde mantendrá un encuentro bilateral en el Palacio de La Moneda con el mandatario José Antonio Kast.