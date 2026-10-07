Javier Milei prepara otro viaje a Estados Unidos con señales de apoyo político a Donald Trump

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana, en una nueva muestra de su prioridad por la agenda internacional y de su respaldo político a Donald Trump, a pocas semanas de las elecciones de medio término estadounidenses.

Milei vuelve a Estados Unidos y refuerza su respaldo a Trump

Según detalló Infobae, el mandatario llegará a Washington el miércoles 14 de octubre y permanecerá allí hasta el jueves 15. Será el viaje número 19 de Milei a Estados Unidos desde el inicio de su gestión.

Aunque la agenda todavía se encuentra en construcción y no está prevista una reunión con Trump, el Presidente participará de actividades con empresarios y referentes políticos. Según el medio nacional, su primera escala será la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario, donde fue anunciado como “invitado de honor” y brindará un discurso en el Andrew W. Mellon Auditorium.

Durante la gala coincidirá con Eduardo Bolsonaro, en un contexto de creciente expectativa en el Gobierno argentino por un eventual giro político en Brasil tras el balotaje del 25 de octubre. En la Casa Rosada buscan fortalecer los vínculos con las fuerzas de derecha de la región.

El jueves, Milei participará de un encuentro empresarial en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y luego asistirá a una actividad sobre el combate contra el antisemitismo en la embajada argentina.

El Presidente viajará acompañado únicamente por el canciller Pablo Quirno. Luis Caputo permanecerá en Asia para participar de la reunión anual del FMI.

Tras regresar a Argentina, Milei volverá a Europa el 19 de octubre para participar el 21 en una conferencia en Madrid. El viaje se producirá mientras España se encamina a elecciones anticipadas, con el Partido Popular y Vox como protagonistas de la disputa por el liderazgo de la derecha.