Javier Milei viajará a Estados Unidos y se mostrará junto a Eduardo Bolsonaro antes del balotaje en Brasil

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo miércoles 14 de octubre para participar como invitado de honor en la Official Hispanic Heritage Gala, que se llevará a cabo en el emblemático Andrew W. Mellon Auditorium de la ciudad de Washington. Coincidirá con el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro.

El encuentro será significativo ya que se dará en la previa de la segunda vuelta electoral en el gigante suramericano entre el referente de la derecha y el actual mandatario Luiz Inácio «Lula» da Silva.

Javier Milei volverá a Estados Unidos: de qué será el evento

La visita de Milei a suelo norteamericano se concretará a tan solo tres semanas de su última presentación en Nueva York. El encuentro es organizado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español, en el marco de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana.

La cita internacional sumará además un alto ingrediente político regional, ya que en el marco del evento Milei coincidirá con el legislador Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial, señaló Noticias Argentinas.

La jornada convocará a empresarios, inversores y dirigentes políticos vinculados a la comunidad latina e hispanohablante en la capital estadounidense.

Tras confirmarse la agenda compartida, el dirigente brasileño agradeció públicamente el respaldo manifestado por el jefe de Estado argentino de cara a los comicios.

«El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor. Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera era de oro para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa«, enfatizó Bolsonaro a través de sus redes sociales.