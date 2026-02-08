Las prioridades del Gobierno de Javier Milei para el Ministerio de Justicia: vacantes, Corte Suprema y su continuidad

Entre las prioridades del Gobierno de Javier Milei para este 2026, figura con particular centralidad la determinación de cubrir los cargos vacantes en el Poder Judicial y la necesidad de completar la Corte Suprema de Justicia. También se debate quién reemplazará a Mariano Cúneo Libarona, quien manifestó al entorno del presidente que sus intenciones es seguir hasta marzo.

“La idea primero es cubrir, después debatiremos si avanzamos con la ampliación”, sostuvo un funcionario citado por Noticias Noticias al ser consultado respecto a los planes de ampliar a siete miembros el Máximo Tribunal que hasta entonces funciona con tres.

Justicia: Corte Suprema y los nombres en carpeta

Lo cierto es que la compleja situación institucional producida por la ausencia autoridades titulares entre jueces, fiscales y defensores federales ante la falta de designaciones complejiza el normal funcionamiento de la justicia por lo que el Poder Ejecutivo se prepara para resolver a partir del mes de marzo.

De esta forma, en los planes del Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona, hasta -por lo menos- el mes de marzo, tiene en carpeta varios nombres para sumar a la nómina que encabeza Horacio Rosatti y compone Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Entre las posibilidades, hay quienes admiten que entre la lista de posibles figuran varios nombres de juezas mujeres para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, quien presentó su renuncia en 2021.

Asimismo, el oficialismo sigue de cerca los apoyos en la Cámara de Senadores, que deberá aprobar con dos tercios de los presentes las dos propuestas que envíe el presidente Javier Milei. Pese a que un sector argumenta que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuenta con un piso de 44 voluntades, otros cuestionan esa cifra.

“Eso no es real. Patricia sabe mucho de política, pero nadie tiene 44 votos. Lo destituiría a Milei”, ironizó una fuente involucrada en la negociación, y agregó: “Podemos juntar fácilmente y sin esfuerzo 35. Con algunos acuerdos de algún bloque pequeño podemos tener 46. Estamos a dos”.

Consultados sobre la posibilidad de negociar con el bloque que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde la administración libertaria sostuvieron que las propuestas conquistaran los respaldos necesarios sin la necesidad de tener que tender puentes. “Cuando los senadores ven que la persona va a ingresar lo van a votar. A Rosenkrantz lo votaron muchos kukas”, precisaron.

El nombre que reemplazará Mariano Cúneo Libarona abre debate

El futuro de la conducción del ministerio de Justicia también abre debates. Por un lado, existen quienes aseguran que con la salida de Cuneo Libarona, quién anticipó sus deseos de dejar la función pública, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, madura planes para designar a su sucesor, lo que incluiría una renovación también en la Secretaria de Justicia que hoy ocupa Sebastián Amerio. El alfil de Santiago Caputo oficia de ministro en las sombras.

La versión es resistía por cierto sector del ecosistema libertario que asegura que es el propio Amerio el que se encuentra en la búsqueda de un nombre que se ajuste al sillón que ocupa el mediático abogado. Si bien sonó el nombre de Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón y legislador bonaerense, hay quienes postulan que la conducción de la cartera debiera ser ocupada por un perfil más joven, lo que calificaron como “un recambio necesario para la sociedad”.

De esta definición surgirá las propuestas para completar las dos vacantes en la Corte Suprema y la celeridad para cubrir los cargos en el Poder Judicial que contribuyan al normal desarrollo de los proceso hoy afectados por las ausencias. Sean quien lo conduzca, el accionar figura, en rojo, en la lista de pendientes del Ministerio de Justicia.

Si hay movimiento de piezas tendrá lugar después de marzo. Hasta entonces, el Gobierno Nacional aplaca las diferencias internas y se ordena detrás del paquete de leyes, con particular interés en la Reforma Laboral, qué esperan sancionar este febrero.

Noticias Argentinas