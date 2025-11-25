Javier Milei redefine su estrategia para el 2026: Gabinete renovado y una agenda con foco en el Congreso

Después de un fin de semana largo e intenso, el presidente Javier Milei retoma su agenda oficial este martes. La primera actividad prevista es una reunión de Gabinete que contará con la participación de los nuevos ministros, será un encuentro marcado por la urgencia del Gobierno de reordenar la estrategia legislativa y financiera de cara al 2026.

El Gobierno oficialista tiene como meta aprobar el Presupuesto 2025 y el paquete de reformas, por ello están reordenando la estrategia legislativa y financiera en un contexto de incertidumbre tras el freno del blindaje financiero prometido por Estados Unidos.

Gabinete renovado y foco en el Congreso

Fuentes oficiales informaron a Noticias Argentinas que este martes Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a los nuevos ministros que reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri, Alejandra Monteoliva quien será nueva ministra de Seguridad y al teniente general Carlos Presti, nuevo ministro de Defensa.

Cabe recordar que la salida de Bullrich y Petri se da debido a que asumirán sus puestos en el Congreso el 20 de diciembre. Un sector al que ingresan con el objetivo de consolidar la primera minoría y negociar la aprobación del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas en sesiones extraordinarias.

Monteoliva, la sucesora de Bullrich, ya es percibida por el oficialismo como la garantía de la «Doctrina Bullrich» en la lucha contra el narcoterrorismo. En tanto la designación de Presti, sella un gesto ideológico fuerte, buscando desdemonizar a las Fuerzas Armadas.

Cambios en plena incertidumbre financiera

El reordenamiento y los consecuentes cambios dentro del Gobierno se dan en un contexto de plena incertidumbre financiera y de tensiones. El plan del Gobierno sigue ligado a Estados Unidos y la alianza con el presidente.

La incertidumbre resurgió cuando al cierre de la semana se confirmó que se suspendió el crédito de rescate de $20.000 millones de dólares de los bancos internacionales, trato que había sido negociado con el aval del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El The Wall Street Journal se encargó de revelar con un artículo que el bloque de bancos solo estaría dispuesto a otorgar un préstamo de US$ 4.000 o 5.000 millones, apenas suficiente para cubrir el vencimiento de deuda de enero. Esto reactivó la incertidumbre en los mercados y volvió a elevar el Riesgo País.

Pese a esta situación, desde el Gobierno buscan dar una señal de fortaleza y aseguraron que el respaldo de Washington para afrontar compromisos con el FMI está garantizado. La estrategia final del presidente incluirá un viaje a Estados Unidos en diciembre, si bien esto es para que asista al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, está la esperanza de un encuentro clave con Donald Trump.