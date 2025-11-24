La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados se reunirá para analizar el acuerdo de libre comercio que Argentina firmó con EEUU 

El gobierno de Estados Unidos formalizó hace algunos días la firma de un convenio marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. La medida que, según la Casa Blanca, «busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente», será tratada por la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados este martes 25 de noviembre 2025.

La Cámara de Diputados se reunirá para analizar el acuerdo de libre comercio que Argentina firmó con EEUU

Así lo anunció el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, quien consideró que “el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos tiene que ser enviado al Congreso para su análisis y discusión”.

“Este martes a las 12 la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados recibirá a especialistas en la materia para que aporten su mirada”, consignó Martínez, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

La comisión, que preside el diputado peronista Tomás Ledesma, se reunirá en la Sala 2 del segundo piso del Anexo A.

Al anunciar el acuerdo, el Gobierno destacó que el objetivo central es “fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover el comercio y estimular nuevas corrientes de inversión”, en el marco de una “profunda y necesaria reconfiguración de las cadenas globales de valor” impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que la Argentina se incorpora así a “un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales”.

Por N.A