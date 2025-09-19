Javier Milei reemplazó al director de Seguridad Vial que renunció antes de asumir: ¿quién es el nuevo titular?

El Gobierno de Javier Milei, a través del Boletín Oficial, nombró a un nuevo director para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras la polémica renuncia de Nicolás Abelardo Dapena Fernández, quien había sido designado para el cargo y a las horas anunció que no iba a asumir el cargo por LinkedIn. ¿Quién será su reemplazo?

La nueva conducción de Seguridad Vial se oficializó durante la madrugada con la publicación del Decreto N° 676/2025. Según lo informado en el documento, el nuevo titular del organismo será Francisco Díaz Vega, un licenciado en Ciencias Políticas con experiencia en la gestión pública.

«Acéptase, a partir del 14 de septiembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Nicolás Abelardo Dapena Fernández al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)», establece el decreto.

La designación de Díaz Vega se dio a conocer luego de que Dapena Fernández, quien había sido oficializado en el puesto, presentara su renuncia a través de su cuenta de LinkedIn, citando «problemas de incompatibilidad» con sus tareas de consultoría.

Qué dijeron desde el Gobierno por la renuncia de Dapena Fernández

“Entendemos que muchos funcionarios aceptan los cargos y después, cuando empiezan a entender lo que conlleva la firma, la diaria, se les hace complejo. Aceptó y cuando dimensionó, pasó esto“, expresó una fuente oficial a TN.

“Además, los sueldos del director ejecutivo son bajos y se dio cuenta de que con su trabajo de consultoría externa no iba a dar abasto. Fue una decisión personal”, añadió.

En el 2014, Cristina Fernández de Kirchner había puesto a Dapena Fernández al frente de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, la cual dependía dela Secretaría de Seguridad que conducía Sergio Berni.