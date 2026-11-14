La interna entre Milei y Bullrich llegó al Financial Times: las tensiones rumbo a las elecciones 2027

Un artículo publicado este sábado por el diario británico Financial Times, firmado por la periodista Ciara Nugent, analiza el creciente distanciamiento entre Javier Milei y Patricia Bullrich, la dirigente con mejor imagen del oficialismo, y advierte que las tensiones internas podrían poner a prueba la unidad del espacio de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El Financial Times advierte sobre la disputa entre Milei y Patricia Bullrich

Según el periódico, Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, comenzó a marcar diferencias con el Presidente. El último episodio ocurrió el jueves, cuando anunció que impulsaría una ley para revertir parcialmente los recortes de fondos destinados a las personas con discapacidad. “El país que estamos construyendo es uno que incluye a todos los argentinos, sin dejar a nadie atrás”, expresó.

Milei alimentó las especulaciones sobre una ruptura al publicar en Instagram la imagen de un barco en llamas con un mensaje: “Algunos están dispuestos a hundir el barco cuando se dan cuenta de que no pueden ser el capitán”.

El Financial Times destaca que Bullrich lidera el ranking de imagen política. Una encuesta realizada a fines de octubre le atribuyó un 46% de opiniones positivas, frente al 33% de Milei. La senadora fue una aliada clave en el balotaje de 2023, cuando aportó el respaldo de sectores de centroderecha.

El artículo también recuerda sus antecedentes como ministra de Seguridad y sus recientes cuestionamientos a integrantes del Gobierno, entre ellos Manuel Adorni, cuya salida terminó concretándose.

Para los analistas consultados por el diario, una ruptura podría beneficiar al peronismo, aunque no parece inminente. Bullrich aseguró que se siente preparada para ser presidenta, pero negó estar trabajando en una candidatura propia.

El escenario anticipa un desafío para Milei: sostener la cohesión de su espacio mientras comienza a ordenar la estrategia electoral para 2027.