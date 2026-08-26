Martín Cirio audicionó frente a Nicki Nicole en Popstars y recordó su enemistad con la cantante: «Hay caras no tan amigas»

Martín Cirio audicionó frente a Nicki Nicole en Popstars y recordó su enemistad con la cantante

Martín Cirio, el coach espiritual de Popstars, audicionó frente a Nicki Nicole en el segundo programa de la nueva temporada del famoso reality que regresó a Telefe después de 25 años, y protagonizó una de las escenas más divertidas.

El encuentro entre la cantante y el streamer se dio en medio de su enemistad ya conocida, razón por la cual había cierta expectativa de lo que podía llegar a suceder. Sin embargo lejos de ser algo tenso, se presentó como una situación divertida, aunque no faltaron las chicanas.

El cara a cara de Martín Cirio y Nicki Nicole

El designado coach espiritual de las concursantes de Popstars 2026, se lanzó a cantar en una de las tandas y bromeó con que iba a continuar con el curso de su «revancha personal» tras recordar que fue rechazado en el casting de la edición que formó a Mambrú.

«Ahora vamos a ver si paso. Vengo a cumplir el sueño que no pude cumplir en 2002», expresó el humorista enfrente del equipo de jurados compuesto por Nicki, Ángela Torres y Charlie García.

Previo a cantar Ven Conmigo de Christina Aguilera, Martín lanzó que si no pasaba la instancia, «iba aver por quién no pasaba», haciendo una clara alusión a Nicki que lo tomó con gracia e hizo referencia al histórico pedido de Mariano de la Canal a Marcelo Polino. “Ojo con lo que me ponés, Polino”, lanzó la rosarina.

Luego de esto, el humorista aclaró en la entrevista como si fuese un participante más de Popstars: “Es que hay caras amigas y otras no tan amigas… y Nicki… mmm”.

La enemistad entre Nicki Nicole y Martín Cirio

La enemistad entre Martín y Nicki no surgió por un enfrentamiento directo, sino a raíz de la «cancelación» de Cirio. El streamer fue repudiado masivamente en redes sociales tras ser acusado de pedofilia por sus chistes sobre menores en X, causa en la que luego la Justicia acreditó su inocencia.

Según relató Cirio en una de sus transmisiones, ambos mantenían un trato cordial en el ambiente artístico. Sin embargo, al desatarse el escándalo mediático que afectó su reputación, la cantante dejó de seguirlo en redes sociales, un gesto que el humorista interpretó como una muestra de abandono en su peor momento.

Años después, al comentar los rumores sobre la vida sentimental de Nicki, Cirio recordó ese episodio y señaló que la cantante está en su “lista negra”. Incluso manifestó que no le interesaría tenerla como invitada en sus transmisiones.

A pesar de las declaraciones del comediante, Nicki Nicole nunca le contestó.