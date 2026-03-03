Interna sin filtro en el Gobierno: Luis Petri acusó a Victoria Villarruel de ser «funcional a la oposición»

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de la apertura de sesiones en el Congreso. El exministro de Defensa afirmó que Villarruel “apostó al fracaso de este Gobierno” y que “no estuvo a la altura de las circunstancias”. Rápidamente, la vicepresidenta respondió en redes con críticas por el “desfalco de la obra social de los militares” durante su gestión.

Las declaraciones de Petri se dieron en el programa ¿La Ves? por TN, después del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso. Petri fue consultado por la actitud de la vicepresidenta durante la sesión y respondió: “No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, porque ha estado fuera de lugar durante dos años”.

Críticas por el discurso de Javier Milei y la interna en La Libertad Avanza

Ante la repregunta sobre sus dichos, el legislador sostuvo: “Porque sí, porque cuando vos te ofrecés a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”.

Petri agregó: “Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias».

La vicepresidenta respondió en X y cuestionó un presunto «desfalco» en el IOSFA.

Más adelante insistió en que Villarruel “fue funcional a la oposición” y afirmó: “Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”.

Respuesta en X, acusaciones por IOSFA y la palabra “golpista”

La vicepresidenta respondió en X: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”. También lo responsabilizó por el presunto “desfalco de la obra social de los militares”.

Petri retrucó en la misma red social: “Yo te conozco por golpista”. Villarruel continuó: “Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial».

En relación con el discurso presidencial, el diputado afirmó que Milei “no se dejó patotear y respondió y los puso en su lugar”, y agregó que dio “una clase magistral, una masterclass de un estadista”. También señaló que el programa es “profundamente moral” ya que “pone al individuo en el centro de las políticas”.