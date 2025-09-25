Javier Milei vuelve de Estados Unidos con la mira en su campaña electoral: ¿Neuquén y Río Negro como próximos destinos?

El presidente Javier Milei regresa este jueves por la noche de su gira en Estados Unidos. Luego de conseguir apoyo por parte de su par Donald Trump, de participar en la ONU y lograr un respaldo financiero, se prevé que el mandatario regrese a la Argentina con el foco en las elecciones de octubre y en la Casa Rosada ya se están barajando sus próximos destinos para continuar con la campaña de La Libertad Avanza.

Fuentes de la Casa Rosada adelantaron al sitio Infobae que la prioridad para quienes lideran la campaña nacional es «volver a enamorar» al votante libertario.

Desde el Gobierno creen que los últimos «logros» obtenidos en Estados Unidos fueron clave para recuperar el apoyo de sus votantes, aún así destacan que quedó en evidencia el bajo desempeño que está mostrando el partido por cierto desencanto que se originó por los acontecimientos de las últimas semanas: las presuntas coimas en Discapacidad, la falta de fuerza para sostener los vetos, el dólar en alza.

Desde un sector del Gobierno manifestaron que el presidente de volver a su estado más puro e indicaron que Javier Milei debe ser el centro absoluto en las principales recorridas de la campaña electoral, aunque destacaron que los destinos deben elegirse «muy a conciencia».

Elecciones 2025: ¿Javier Milei podría llegar a Neuquén y Río Negro?

Cuando el presidente regrese al país, está programado que durante el fin de semana comience a reactivar los ánimos pensando en las elecciones de octubre. Anticiparon que el foco está en las provincias con mayor cantidad de electorado y las que eligen senadores nacionales.

Fuentes cercanas al presidente Javier Milei informaron que se barajan varios destinos posibles para su primera visita oficial de campaña. El principal es Rosario, Santa Fe, considerado clave por el peso electoral de la provincia. La visita no solo busca el caudal de votos, sino también vincular la imagen del mandatario con el primer candidato a diputado nacional, el joven militante libertario Agustín Pellegrini, de 25 años.

Aunque aún no hay una confirmación al cien por ciento, se están evaluando tres posibles destinos patagónicos para la agenda del presidente: Tierra del Fuego, donde se mostraría con el candidato a senador nacional Agustín Coto; Río Negro, para hacer campaña junto a la senadora Lorena Villaverde; y Neuquén, cuya figura visible es Nadia Márquez.

No obstante, la primera aparición con mayor certeza de que cuente con la aparición del presidente es la ciudad de Mar del Plata, donde los libertarios obtuvieron una excelente performance en los comicios locales.

