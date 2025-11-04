Javier Milei se reunirá este martes con Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos

El presidente Javier Milei recibirá este martes a Peter Lamelas, al nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Será horas antes de su viaje. Se trata de una reunión en un contexto de profundización en la relación entre ambos países desde el plano político y económico. Ayer, el canciller Pablo Quirno lo recibió en el Palacio San Martín.

Reunión entre Javier Milei y el embajador de Estados Unidos

El encuentro entre Milei y Lamelas será hoy a las 18 en Casa Rosada, según indicaron medios de Buenos Aires. Se tratará de la primera reunión entre ambos desde que el diplomático arribó al país.

El nombramiento de Peter Lamelas va de la mano con la relación bilateral que mantienen ambos países. Desde el Ejecutivo nacional destacaron, entre otras cosas, el apoyo que recibió Argentina de parte del Tesoro de los Estados Unidos en medio de la campaña electoral. “Nos dieron una mano clave, todavía no sabemos cómo íbamos a hacer”, dijo una fuente cercana a la presidencia que citó Infobae.

Según marcó el medio Página 12, el nuevo embajador es una médico de formación. Y entre sus tareas en Buenos Aires buscará consolidar una agenda sobre inversiones tecnológicas, energía y defensa.

El lunes, el canciller Pablo Quirno recibió en el Palacio San Martín las cartas credenciales del embajador estadounidense designado para el país. “¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los Presidentes Javier Milei y Donald Trump”, informó en sus redes la Cancillería Argentina.

Javier Milei viajará el miércoles a Estados Unidos

Con Noticias Argentinas

Javier Milei emprenderá este miércoles un nuevo viaje a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones que el mandatario protagonizará, aunque descartan la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el republicano Donald Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos.