Javier Milei sobre el conflicto en Medio Oriente y la intervención de Donald Trump: «Mi más profunda gratitud»

Previo a su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei celebró la liberación de los 20 rehenes que había secuestrado el grupo Hamas y reivindicó la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el conflicto en Medio Oriente.

En su cuenta de «X», el jefe de Estado brindó su apoyo y agradecimiento a Donald Trump por su intervención en el proceso de paz en Medio Oriente. «Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realdonaldtrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos», manifestó.

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.



En la previa de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el libertario expresó: «También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz».

«Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo», destacó, y completó: «Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad».

El mensaje de Milei llega en las vísperas de la reunión bilateral que el libertario y el republicano celebrarán el próximo martes en la Casa Blanca, a las 12, en el Salón Oval. Además, firmará el libro de honor y protagonizará un encuentro de trabajo con almuerzo incluido.

El mensaje de Oficina del Presidente sobre la liberación de los 20 rehenes de Hamas

En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente celebró la liberación de los rehenes. «Por fin volverán a sus casas tres argentinos: los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn, quienes pasaron más de 700 días como prisioneros en la franja de Gaza», dice.

Además, asegura que el presidente Javier Milei «rinde honor a la valentia y resiliencia de los rehenes que lograron sobrevivir a un cautiverio tan inhumano como prolongado» manifestando que «en medio del horror se mantuvieron firmes, resistieron el miedo, el aislamiento y la crueldad con una entereza que hoy se erige como símbolo de esperanza y de fe en la vida».