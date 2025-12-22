Javier Milei sostuvo que la Reforma Laboral «no le quita derechos a nadie» y «es a favor de los trabajadores»

El presidente Javier Milei se refirió al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el oficialismo en el Congreso. Sostuvo que es “a favor de los trabajadores” y que «no quita derechos a nadie».

“La reforma laboral no es en contra de nadie. Es a favor de los trabajadores, que haya más trabajo y mejores remuneraciones”, enfatizó Milei en diálogo con La Cornisa (LN+).

Javier Milei sobre la Reforma Laboral: «Hace ruido» porque toca beneficios de algunos

El proyecto de Modernización laboral, denominado así por el oficialismo, obtuvo dictamen en la semana pasada en el Senado.

«La modernización no le quita derechos a nadie, se los otorga. Hasta hay incentivos para las empresas como reducción de impuestos y devolución anticipada de IVA. Es importante a efectos de la caja«, sostuvo el presidente.

Afirmó que “hay gente que tiene algunos beneficios, algunas prebendas y eso hace que cuando uno toca, hace ruido”.

Se postergó el tratamiento de Reforma Laboral

La senadora Patricia Bullrich comandó el debate en comisión que hubo en la Cámara alta. Si bien tuvo dictamen la iniciativa de reforma laboral, se postergó su tratamiento para febrero. El proyecto tiene resistencia de una buena parte de la oposición y de los sectores gremiales.

Ahora la prioridad absoluta es el Presupuesto 2026, que el Senado planea convertir en ley este viernes 26 de diciembre. Viene de media sanción en Diputados.

Javier Milei habló de la inflación y las proyecciones

En otro momento de la entrevista con el periodista Luis Majul, Milei insistió en que a partir de mediados de 2026 la inflación empezará en cero mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: “Nosotros, a diferencia de otros programas, nosotros hicimos el ajuste tarifario durante el programa, no engañamos a la gente”.

Con Noticias Argentinas y LN+