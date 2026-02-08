El Gobierno anticipó furor de inversores por participar del Argentina Week en Nueva York: «Superaron las previsiones»

El gobierno de Javier Milei celebró el éxito de convocatoria de la próxima «Argentina Week» en Nueva York, luego de que el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, confirmara que se agotaron todos los cupos disponibles para el evento financiero.

La actividad se hará entre el 9 y el 11 de marzo. «Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco», había anticipado el embajador en noviembre.

Argentina Week, con interés en inversores

«Las expectativas no solo se cumplieron, sino que superaron incluso las previsiones más optimistas. Esperamos que sea un gran éxito y ojalá podamos, dentro de un año, organizar una edición aún más amplia, así como ver florecer eventos paralelos impulsados por otros actores del ecosistema», dijo Oxenford.

El diplomático dijo que «la lista de espera, que también debió cerrarse, incluyó un número significativo de Chairmen y CEOs globales de altísimo nivel, a quienes agradezco especialmente su interés y entusiasmo por la nueva Argentina».

En la mañana de hoy, los bancos @JPMorgan y @BankofAmerica —sedes del próximo Argentina Week, junto con el Consulado General argentino en Nueva York y @Kaszek— me informaron que la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente en… pic.twitter.com/wUh5AkIc76 — Alec Oxenford (@alejandrito) February 7, 2026

Argentina Week desbordó las previsiones

La demanda del sector privado norteamericano desbordó las previsiones. Oxenford informó que tanto el J.P. Morgan como el Bank of America, sedes del encuentro, comunicaron que «la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente en ambas instituciones».

Agradeció a los coorganizadores Kaszek, Citi, US Chamber y AmCham Argentina. También hubo un reconocimiento especial para el canciller Pablo Quirno y el Gabinete nacional por el apoyo a la iniciativa.

Según reveló el jueves un informe del Banco Central (BCRA), citado por Blomberg, durante el tercer trimestre de 2025, los ingresos netos de inversión extranjera directa se ubicaron en US$4.248 millones. Un número por debajo de los US$6.050 millones del mismo período de 2023.

Sin embargo, menciona que bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno argentino aprobó diez proyectos por más de US$25.000 millones. El canciller Pablo Quirno anunció recientemente una inversión de Glencore estimada en US$ 14.000 millones en dos proyectos mineros en El Pachón (San Juan) y MARA (Catamarca).