Javier Milei viaja a Estados Unidos esta semana para integrar el «Board of Peace» junto Donald Trump

Javier Milei parte este miércoles hacia Estados Unidos para un nuevo cara a cara con Donald Trump. El mandatario argentino será uno de los pocos líderes sudamericanos en participar de la inauguración del Board of Peace, el organismo paralelo a la ONU que el republicano impulsa para intervenir en el conflicto de Medio Oriente.

Este viaje marca el inicio de un raid de 20 días que consolidará a la Argentina como el aliado estratégico número uno de la Casa Blanca en la región. La agenda del Presidente incluye además cumbres contra la influencia de China, reuniones clave con los jefes de Wall Street y el cierre de la gira con la asunción de Antonio Kast en Chile.

Washington, el nuevo orden multilateral: Miami y Manhattan, el cerrojo a China y el examen de Wall Street

En Washington, el eje será el lanzamiento de la hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza. Trump busca mostrar liderazgo global con un plan que exige el desarme de Hamas y un fondo de USD 5.000 millones. Milei viaja para validar este espacio que, significativamente, no cuenta con el apoyo de las potencias europeas ni de los principales vecinos regionales como Brasil o México.

Tras un breve paso por Buenos Aires, Milei regresará a EE.UU. para completar dos escalas decisivas:

7 de marzo (Miami): Cumbre presidencial para bloquear la injerencia de China en infraestructura y minerales estratégicos de América Latina.

Cumbre presidencial para bloquear la en infraestructura y minerales estratégicos de América Latina. 10 de marzo (Nueva York): Orador central en el «Argentina Week». Milei hablará ante CEOs de la talla de Jamie Dimon (JPMorgan) para captar inversiones masivas, bajo la premisa de que el país ya genera «respeto» en los mercados.

El eje Santiago-Tucumán: el cierre de la gira

Sin escalas, el mandatario volará de Nueva York a Santiago de Chile para el traspaso de mando el 11 de marzo. Allí, la asunción de Antonio Kast en el Palacio de la Moneda sellará la nueva sintonía ideológica del Cono Sur.

Finalmente, el 19 de marzo, Milei bajará a territorio doméstico con el «Tour de la Gratitud». Tras la postergación de su viaje a Mendoza, el Presidente desembarcará en Tucumán para participar en un evento de la Fundación Federalismo y Libertad, retomando el contacto directo con su base electoral.