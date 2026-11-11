Javier Milei y Patricia Bullrich, cada vez más distanciados: cómo puede seguir la interna tras la visita del papa León XIV

La relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich atraviesa un momento de tensión y el Gobierno analiza cómo resolver la interna antes de que comience la temporada electoral. Después de la visita del papa León XIV, en la Casa Rosada reconocen diferencias con la senadora y no descartan que el conflicto termine en una ruptura política.

Según publicó Infobae, en el entorno presidencial consideran que los últimos posicionamientos de Bullrich excedieron los márgenes de autonomía que le habían permitido dentro del oficialismo. La preocupación está puesta en que sus diferencias públicas comienzan a afectar la autoridad del Presidente y la coordinación interna de La Libertad Avanza (LLA).

La reunión entre Bullrich y Karina Milei que podría definir el futuro del vínculo

Una de las alternativas que se analiza es una conversación entre Bullrich y Karina Milei, que podría concretarse la próxima semana. La posibilidad coincide con una eventual convocatoria de la Mesa Política del oficialismo, que lleva casi un mes sin reunirse.

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En el Gobierno también evalúan una nueva reunión en la Quinta de Olivos. Milei y Bullrich ya habían mantenido un encuentro hace aproximadamente un mes para intentar ordenar las diferencias, pero el resultado no conformó a todos los sectores.

Desde el bullrichismo sostienen que sus planteos responden a desacuerdos que existen desde hace meses. El principal cuestionamiento apunta a la intervención de la Casa Rosada en las decisiones del Senado y a la intención de mantener una dinámica legislativa propia.

Las alternativas que podrían provocar una ruptura entre Milei y Bullrich

El conflicto tiene dos posibles vías de resolución. Una es el desplazamiento de los dirigentes que todavía responden a Bullrich dentro del Ministerio de Seguridad Nacional, que actualmente conduce Alejandra Monteoliva.

La ministra llegó al cargo por recomendación de su antecesora, pero busca mayor autonomía y mantiene diálogo con Karina Milei. En ese contexto, la renuncia de Julián Curi, exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios, fue uno de los movimientos que afectó la estructura vinculada a la senadora.

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, junto a la senadora Patricia Bullrich. (Foto: gentileza)

La otra posibilidad es que Bullrich deje la jefatura del bloque de LLA en el Senado, ya sea por un pedido del Presidente o por decisión propia. Sin embargo, ninguno de los sectores quiere asumir el costo político de impulsar primero esa salida.

El Senado y el Presupuesto 2027, entre las próximas disputas del oficialismo

En el oficialismo también miran el calendario legislativo. Un sector de La Libertad Avanza considera que las definiciones podrían llegar después de las sesiones ordinarias, cuando deberán resolverse cuestiones como la conducción del bloque, las PASO y el Presupuesto 2027, según consignó Infobae.

Por su parte, Bullrich comenzó a impulsar sus propios proyectos. Uno de ellos es la iniciativa sobre ludopatía infantil, que perderá estado parlamentario si no obtiene sanción antes de diciembre. La senadora pidió que se trate en las próximas semanas y planteó la necesidad de establecer límites a las apuestas entre menores.

El 19 de noviembre está prevista una sesión para completar la sanción de la Ley de Discapacidad. Después, Bullrich buscará avanzar con otros temas, entre ellos modificaciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y el debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, impulsado por el diputado Damián Arabia.