El impacto del escándalo en Nvidia por espionaje e infidelidad: caída de acciones y cuánto puede perder la empresa

El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia sigue sufriendo las consecuencias del escándalo por infidelidad y por presunto espionaje chino que implica a su CEO, Jensen Huang, y que llevó a la empresa a perder brevemente el puesto de segunda mayor capitalización bursátil del mundo.

Desde que estalló el caso durante el fin de semana, la empresa ha perdido más de 400.000 millones de dólares en capitalización bursátil, en un contexto marcado también por la preocupación que rodea al sector de la inteligencia artificial (IA). Este miércoles volvió a repuntar tras dos jornadas en bajas.

Cómo influyó en las acciones el escándalo de Nvidia

La acción de Nvidia cayó el martes un 6,81% en la Bolsa de Nueva York, hasta los 166,51 dólares. Como consecuencia de ese retroceso, Nvidia perdió momentáneamente ayer el segundo lugar mundial por valor de mercado frente a Microsoft.

Hoy Nvidia recuperó posiciones antes de la apertura del mercado. Subió un 2,4%, un cambio de la tendencia de las dos jornadas anteriores.

Junto a Microsoft ambas compañías se sitúan actualmente apenas por debajo de los 4 billones de dólares, mientras que Apple mantiene una amplia ventaja con una valoración superior a los 5 billones. Nvidia no ocupaba una posición tan baja en esta clasificación desde 2025, marcó AFP.

Qué ocurrió con Nvidia: el escándalo que involucra a su CEO

La empresa está en el ojo del huracán desde que su CEO Jensen Huang reconoció el domingo una relación extramarital con una directiva china que, según servicios de inteligencia estadounidenses, es sospechosa de trabajar para Beijing. Al que el gigante asiático niega.

El especialista en chips y el propio Huang están ahora en el punto de mira en Estados Unidos por una demanda que los acusa de engaño. El procedimiento de acción colectiva, iniciado el lunes por un bufete de abogados de Los Ángeles, les reprocha haber ocultado o minimizado información a los inversores sobre los vínculos entre Huang y su amante.

«Muchos analistas financieros consideran que se trata de un asunto personal y que se puede reemplazar a Jensen Huang», señaló en una nota David Morrison, analista de Trade Nation. «Pero las repercusiones podrían ir mucho más allá».

«Nvidia constituye un pilar fundamental de los miles de millones de dólares destinados a construir infraestructura para la inteligencia artificial», recordó el experto.

El analista tecnológico Dan Ives sostuvo a Yahoo Finance que una salida de Huang podría reducir entre 25% y 30% el valor de mercado de Nvidia. Parte de su argumento es que el CEO concentra una parte decisiva de la dirección tecnológica y comercial de la compañía, consignó Infobae.

Además, el escándalo surge en un momento de turbulencia para las empresas de IA en los mercados financieros, especialmente por las enormes inversiones necesarias para operar los modelos más avanzados.

A esa inquietud se suma la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, que allana el camino a una regulación más estricta de los centros de datos, una infraestructura clave para el desarrollo de la IA.