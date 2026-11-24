Uthgra Bariloche entregó una carta al Gobernador por el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo Foto: archivo

El gremio que agrupa a los trabajadores gastronómicos y hoteleros se presentó en el Centro Administrativo Provincial en Bariloche, donde funciona la secretaría de Trabajo de Río Negro, para entregar una carta abierta al Gobernador Alberto Weretilneck.

«Le estamos pidiendo al Gobernador de la provincia que tiene que instruir a sus funcionarios para que la Secretaria de Trabajo actúe acorde a las normas, y para que no haya destrato a los trabajadores», señalaron los referentes del sindicato.

Los dirigentes de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), señalaron que el organismo «tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los trabajadores y hacer cumplir las leyes laborales y convenios colectivos de trabajo», sin embargo, consideraron que las actuaciones del mismo «no se traducen en medidas capaces de modificar las conductas empresariales denunciadas».

Nelson Rasini, secretario general de Uthgra en Bariloche, afirmó: «el incumplimiento a las normas fijadas y a las condiciones laborales es muy preocupante en la localidad, y este gremio no va a permitir que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores».

El referente, que es uno de los firmantes de la carta junto con Ovidio Zúñiga, asesor institucional del sindicato, mencionó algunas de las situaciones que enfrentaron este año trabajadores de distintos establecimientos gastronómicos y hoteleros de la ciudad y consideró que «los resultados no están a la altura de las circunstancias y de las normas».

Zúñiga agregó que «no se trata de cobrar una multa» y dijo que «lo más grave aún es el maltrato a la gente». Se refirió al conflicto en el restaurante Familia Weiss por la desvinculación de trabajadores: «ni siquiera cumplieron la conciliación obligatoria que dictó la secretaría de Trabajo de la Provincia», remarcó.

«El conflicto de Alma del Lago sigue sin solución», agregó Rasini, y señaló que «cuando no se ven los resultados preocupa a los trabajadores».

Además, mencionó otra situación que consideró preocupante: «el Llao Llao llegó a tener casi 400 trabajadores entre efectivos y temporarios. Hoy están con un 40 o 50% de esa cantiadad que tenían, lo cual hace que se sobrecargue las tareas en los trabajadores». Según explicaron, esta decisión lleva a «la caída en la calidad del servicio de 5 estrellas que tanto nos ha caracterizado en el mundo».

En el documento que presentaron, explicaron que «la reiteración de estas situaciones genera un precedente

sumamente peligroso: que las empresas interpreten que las disposiciones de la autoridad laboral pueden ser desatendidas sin

consecuencias relevantes».

Por último, solicitaron al Gobernador «que se investigue la actuación de la Secretaría de Trabajo y se adopten las medidas administrativas y legales que correspondan».