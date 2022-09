Jorge Sapag reveló que Rolo le pidió ser el candidato a gobernador de la lista Azul

El líder de la lista Azul y presidente de la Convención del MPN, Jorge Sapag, reveló que se reunió con Rolando Figueroa en su casa y que también el diputado nacional lo había visitado en su oficina.

“Planteó que quería ser candidato de la lista Azul y yo le dije que era imposible porque el capitán del equipo ya lo nominamos en El Chocón y el color también estaba reservado”, dijo Sapag a LU 5.

Le recomendó a Figueroa que use el sentido común, la razonabilidad y los buenos modales, lo cuestionó por pedir cambios en la carta orgánica del partido a sabiendas que, de hacerse, no tiene aplicación en el corto plazo, y lo expuso como olvidadizo de favores políticos pasados.

Sapag dijo: “Somos compañeros del partido y hemos compartido elecciones, cuando perdió la intendencia de Chos Malal me tuvo al lado y pese a haber perdido la intendencia fue diputado provincial, y luego fue intendente de Chos Malal y me tuvo un mes acompañándolo”.



El exgobernador recordó que “cuando la lista Azul lo incluyó en la fórmula es buena pero no tan buena y tan mala cuando no lo es, se lo invitó a ser candidato por la lista Azul pero se le dijo que la capitanía del equipo no la vamos a ceder”.

Dejó entrever que Figueroa pidió ser el candidato a gobernador por la lista Azul.

Sapag dijo que la figura de Marcos Koopmann fue elegida “por aclamación en el Chocón donde hubo unas 30.000 personas”.

Afirmó que “Marcos es el capitán del equipo y candidato a gobernador, no lo vamos a resignar”.

También le recriminó a Figueroa que cuando le tocó ser vicegobernador y también presidente de la convención del MPN no se le ocurrió hacer cambios a tono con los 20 puntos que ahora pide para que las elecciones internas en el partido “sean más transparentes”.

Dijo, también, que con Guillermo Pereyra trabajarán juntos.