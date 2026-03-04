Nueva encuesta nacional: ningún dirigente logra más imagen positiva que negativa

Una nueva encuesta nacional confirmó la mirada crítica que mantiene buena parte de la opinión pública argentina sobre la dirigencia política. El estudio evaluó a 15 referentes del oficialismo y la oposición y ninguno logró cerrar con saldo positivo de imagen: todos terminaron con más valoración negativa que positiva, aunque con diferencias marcadas entre los mejor y peor posicionados.

El relevamiento que adelanta Clarín fue realizado por la consultora Management & Fit entre el 9 y el 24 de febrero, sobre 2.200 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 2,1%. La firma trabaja, entre otros, para los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el exmandatario cordobés Juan Schiaretti.

Economía y clima social

En cuanto a la situación económica del país, el 27,3% la calificó como positiva y el 49,2% como negativa. Un 42,5% expresó expectativas de mejora a futuro, tres puntos menos que en diciembre.

Respecto de la economía personal, el 34,2% la consideró negativa y el 31,8% positiva. La inflación encabeza el ranking de principales problemas (22,8%), seguida por la inseguridad (18,4%) y la corrupción (15,6%).

Sobre la gestión nacional, el presidente Javier Milei registró una aprobación del 46,8%, mientras que la desaprobación alcanzó el 50,7%. El nivel de confianza se ubicó en 47,2%, frente a un 52,8% de desconfianza.

Además, el 49% de los encuestados afirmó tener dificultades para cubrir los gastos del mes y el 79,4% dijo haber cambiado hábitos de consumo por la crisis. En relación con el IPC, el 48,3% sostuvo que el dato del INDEC no refleja la realidad de precios en su vida cotidiana.

El ranking de imagen

En el ranking de dirigentes, ninguno logró saldo positivo. El mejor posicionado fue Javier Milei, con un diferencial de -6,6 puntos (39,8% positiva y 46,4% negativa).

Lo siguió la ministra y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con -6,7 de saldo (38,9% positiva y 45,6% negativa). En tercer lugar apareció el jefe de Gabinete y vocero, Manuel Adorni, con -8,9 puntos.

Entre los oficialistas también figuraron el diputado Diego Santilli (-10,9) y el ministro de Economía Luis Caputo (-17,4).

En la mitad superior se ubicaron también los gobernadores Maximiliano Pullaro, Juan Schiaretti e Ignacio Torres, todos con diferenciales cercanos a los -18 puntos.

La parte baja del ranking estuvo dominada por dirigentes opositores, con una excepción: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien quedó en el puesto 14°, con 17,7% de imagen positiva y 53,2% de negativa.

El peor diferencial fue para el exministro Sergio Massa, con casi 40 puntos en contra (57% negativa y 17,1% positiva). Muy cerca quedaron el expresidente Mauricio Macri, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el cordobés Martín Llaryora.

El estudio refleja así un escenario de fuerte desgaste de la dirigencia en general, donde incluso los mejor posicionados no logran revertir el saldo negativo de imagen ante la opinión pública.