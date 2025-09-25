Jubilaciones, pensiones y asignaciones: el Gobierno confirmó nuevos aumentos, ¿cuánto cobrarán en octubre?
La suba se confirmó con la publicación del Boletín Oficial. Será del 1,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), confirmó un aumento del 1,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La suba en los haberes comenzará a regir a partir de octubre y se confirmó con la publicación del Boletín Oficial.
Por medio de la publicación de las Resoluciones N° 317/2025 y 318/2025, el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Omar Bearzi, aprobó las actualizaciones que se realizarán el próximo mes.
El incremento se aplica a los haberes básicos según la movilidad previsional mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, informaron que para muchos beneficiarios se mantendrá el bono de refuerzo de $70.000, impactando en los montos finales a cobrar.
Aumento en jubilaciones y pensiones: ¿cuánto cobrarán en octubre?
A partir de octubre de 2025, los principales valores del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) serán:
- Haber Mínimo Garantizado: $326.298,38.
- Haber Máximo: $2.195.679,22.
- Prestación Básica Universal (PBU): $149.266,62.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70.
Adicionalmente, se actualizaron las bases imponibles mínima y máxima:
- Base Imponible Mínima: $109.897,23 a partir de octubre de 2025.
- Base Imponible Máxima: $3.571.608,54 a partir de octubre de 2025.
Aumento en Asignaciones Familiares: ¿cuánto cobrarán en octubre?
El incremento de 1,88% también se aplica a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y a los montos de las Asignaciones Familiares, con excepción de la Asignación por Maternidad y la Asignación por Ayuda Escolar Anual.
Los nuevos límites, rangos y montos regirán para aquellas asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir del mes de octubre de 2025.
Tope de Ingreso por Integrante: se mantiene la exclusión del cobro de asignaciones familiares para el grupo familiar si uno de sus integrantes percibe un ingreso superior a $2.403.613, incluso si la suma de los ingresos familiares no supera el límite máximo general.
Según lo detallado en el sitio Infobae, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Maternidad: sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) y con remuneración bruta aplicable a todas las zonas.
- Nacimiento: IGF hasta $ 4.807.226. Valor general: $68.341. Aplicado a todas las zonas.
- Adopción: IGF hasta $ 4.807.226. Valor general: $408.616. Aplicado a todas las zonas.
- Matrimonio: IGF hasta $ 4.807.226.Valor general: $102.330. Aplicado a todas las zonas.
- Prenatal:
-IGF hasta $907.793: Valor general: $58.631.
Zona 1: $58.631.
Zona 2: $126.425.
Zona 3: $117.095.
Zona 4: $26.425.
-IGF entre $907.793,01 y $ 1.331.368: Valor general: $39.548.
Zona 1: $52.233.
Zona 2: $78.237.
Zona 3: $104.040.
Zona 4: $104.040.
-IGF entre $1.331.368,01 y $ 1.537.111: Valor general: $23.920.
Zona 1: $47.079.
Zona 2: $70.647.
Zona 3: $94.017.
Zona 4: $94.017.
IGF entre $1.537.111,01 y $ 4.807.226: Valor general: $12.340.
Zona 1: $24.130.
Zona 2: $36.113.
Zona 3: $47.784.
Zona 4: $47.784.
- Hijo: IGF hasta $907.793: Valor general: $58.631.
Zona 1: $58.631.
Zona 2: $126.425.
Zona 3: $117.095.
Zona 4: $126.425.
IGF entre $907.793,01 y $ 1.331.368: Valor general: $39.548.
Zona 1: $ 52.233.
Zona 2: $ 78.237.
Zona 3: $104.040.
Zona 4: $104.040.
IGF entre $1.331.368,01 y $ 1.537.111: Valor general: $23.920.
Zona 1: $47.079.
Zona 2: $70.647.
Zona 3: $94.017.
Zona 4: $94.017.
IGF entre $1.537.111,01 y $ 4.807.226: Valor general: $12.340.
Zona 1: $24.130.
Zona 2: $36.113.
Zona 3: $47.784.
Zona 4: $47.784.
- Hijo con discapacidad: IGF hasta $907.793: Valor general: $190.902.
Zona 1: $190.902.
Zona 2: $286.075.
Zona 3: $381.323.
Zona 4: $381.323.
IGF entre $907.793,01 y $ 1.331.368: Valor general: $135.050.
Zona 1: $184.146.
Zona 2: $275.954.
Zona 3: $367.819.
Zona 4: $367.819.
IGF desde $1.331.368,01: Valor general: $85.234.
Zona 1: $177.297.
Zona 2: $265.726.
Zona 3: $354.198.
Zona 4: $354.198.
- Ayuda escolar anual y para hijo – Valor general: $42.039.
Zona 1: $56.075.
Zona 2: $70.135.
Zona 3: $83.797.
Zona 4: $83.797.
