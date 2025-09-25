Jubilaciones, pensiones y asignaciones: el Gobierno confirmó nuevos aumentos, ¿cuánto cobrarán en octubre?

El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), confirmó un aumento del 1,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La suba en los haberes comenzará a regir a partir de octubre y se confirmó con la publicación del Boletín Oficial.

Por medio de la publicación de las Resoluciones N° 317/2025 y 318/2025, el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Omar Bearzi, aprobó las actualizaciones que se realizarán el próximo mes.

El incremento se aplica a los haberes básicos según la movilidad previsional mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, informaron que para muchos beneficiarios se mantendrá el bono de refuerzo de $70.000, impactando en los montos finales a cobrar.

Aumento en jubilaciones y pensiones: ¿cuánto cobrarán en octubre?

A partir de octubre de 2025, los principales valores del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) serán:

Haber Mínimo Garantizado: $326.298,38.

$326.298,38. Haber Máximo: $2.195.679,22.

$2.195.679,22. Prestación Básica Universal (PBU): $149.266,62.

$149.266,62. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70.

Adicionalmente, se actualizaron las bases imponibles mínima y máxima:

Base Imponible Mínima: $109.897,23 a partir de octubre de 2025.

$109.897,23 a partir de octubre de 2025. Base Imponible Máxima: $3.571.608,54 a partir de octubre de 2025.

Aumento en Asignaciones Familiares: ¿cuánto cobrarán en octubre?

El incremento de 1,88% también se aplica a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y a los montos de las Asignaciones Familiares, con excepción de la Asignación por Maternidad y la Asignación por Ayuda Escolar Anual.

Los nuevos límites, rangos y montos regirán para aquellas asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir del mes de octubre de 2025.

Tope de Ingreso por Integrante: se mantiene la exclusión del cobro de asignaciones familiares para el grupo familiar si uno de sus integrantes percibe un ingreso superior a $2.403.613, incluso si la suma de los ingresos familiares no supera el límite máximo general.

Según lo detallado en el sitio Infobae, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera: