Julio De Vido en Neuquén: calificó de «inmundo» el equipo de Martínez para analizar las represas

El exministro kirchnerista está condenado por la tragedia de Once y la compra de trenes chatarra. Foto: archivo.

El exministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, eligió Neuquén para su reaparición en público a poco más de dos años de su salida de prisión. De la mano del senador Oscar Parrilli, el dirigente participará el viernes en la Universidad Nacional del Comahue de una charla sobre energía, una de las áreas más candentes en la interna del Frente de Todos, más precisamente sobre el futuro de las concesiones hidroeléctricas. Dijo que deben quedar bajo dominio de la provincia y calificó de «inmundo» el equipo creado por Darío Martínez para analizar la continuidad de las concesiones.

La actividad fue organizada por Casa Patria Neuquén, una suerte de filial del Instituto Patria que es administrada por la exlegisladora Nanci Parrilli.

«El Chocón: faro de las hidroeléctricas» es el título que lleva la charla que tendrá como expositores a De Vido, al senador Parrilli y al ingeniero Federico Horne, director del Instituto Tierras, Agua y Medio Ambiente (Itama) de la universidad. Será a las 18 en el Aula Magna, a exactamente una semana de la asunción de la rectora Beatriz Gentile al frente de la casa de estudios, y cuya candidatura apadrinó el parrillismo local.

De Vido, que hablará por vía virtual, carga con dos condenas por su actuación en la tragedia de Once y por la compra de trenes «chatarra» a España y Portugal. Estuvo detenido desde fines del 2017 (en Ezeiza primero y, luego, bajo prisión domiciliaria) y salió excarcelado en marzo del 2020. No todas sus sentencias están firmes.

El flyer que compartió Parrilli en sus redes sociales.

El funcionario fue una suerte de superministro durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y quien manejó el área energética. Fue también quien tramitó junto con la provincia la licitación del proyecto multipropósito Chihuido I, la represa para contener el río Neuquén que, más de una década después, todavía sigue sin financiamiento.

En el contexto de los tironeos entre Neuquén y el gobierno nacional por la definición del futuro de las actuales concesiones hidroeléctricas, De Vido buscará sentar posición como ya lo hizo semanas atrás respecto de la polémica por el gasoducto Néstor Kirchner. De la charla no participará el secretario de Energía, Darío Martínez.

«Neuquén tiene que ser protagonista del negocio eléctrico»

De Vido habló esta mañana en Radio Nacional Neuquén y anticipó su posición al indicar que «la titularidad del dominio de los ríos y lo que hay sobre ellos es de las provincias». «Creo que sería un error gravísimo resignar lo que a mi criterio es casi lo único bueno que tiene la Constitución del 94: que le devuelve a las provincias el manejo de sus recursos», sostuvo.

Evaluó que «la Nación debe tener un proyecto de país, un plan de desarrollo económico, político y social del que hoy carece porque fue cortado abruptamente en 2015». «Hoy no hay un área del gobierno que planifique», dijo.

El exfuncionario se mostró de acuerdo con la postura planteada por el diputado provincial Mariano Mansilla (UNE en el Frente de Todos) respecto de que las represas deben quedar para la provincia y también mencionó a la exdiputada Alma Sapag (MPN). «De ninguna manera Neuquén tiene que ser el pato de la boda. Tiene que ser un activo protagonista del negocio eléctrico en Argentina», aseguró.

También cargó contra el equipo de trabajo creado por Martínez para discutir el futuro de las concesiones por no incluir a las provincias y lo calificó como «inmundo». «Nos quieren meter en una discusión vacía, en un agujero negro, acá no hay que renegociar concesiones. Las represas deben ser recuperadas para el Estado federal de la provincia de Neuquén: no tenemos que discutir nada ni con ENRE, ni con Cammesa, ni con el secretario de Energía aunque sea neuquino», manifestó.