Juntos Defendemos Río Negro tuvo una reunión con más de quince gremios: «Defender el empleo», dijo Weretilneck

El gobernador Alberto Weretilneck, acompañado de los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, mantuvo una reunión con los gremios de la CGT Alto Valle y la CGT Zona Atlántica, además de representantes de otros sindicatos. «Defender el empleo, la producción y la industria local», sostuvo el mandatario luego del encuentro.

«Mientras el Gobierno Nacional abandona a los trabajadores y decide retirarse de la obra pública y de la inversión productiva, en Río Negro elegimos otro camino: defender el empleo, la producción y la industria local», sostuvo Weretilneck.

Qué gremios estuvieron presentes en el encuentro en Río Negro

En la convocatoria estuvieron los candidatos Facundo López, Andrea Confini y Juan Pablo Muena. El gobernador marcó en sus redes sociales que estuvieron representantes de la UTA, Stihmpra, Comercio, Uocra, Sitraiupa, Smata, Panaderos, UOM, Sitramuci, Atsa, Luz y Fuerza, La Bancaria, Pasteleros, Uatre, Alimentación, Anses, Camioneros y Petrolero Jerárquico.

«Somos una de las tres provincias que generó empleo privado en la Argentina, porque no nos resignamos al ajuste ni a la desinversión. Apostamos a proyectos estratégicos que generan oportunidades y crecimiento para nuestra gente. Con diálogo, entendimiento y trabajo conjunto con las organizaciones sindicales, seguimos haciendo crecer a Río Negro», señaló el mandatario.

Por su parte, el primer candidato a senador nacional, Facundo López, sostuvo que “la defensa de Río Negro empieza en cada puesto de trabajo que logramos sostener en la provincia”.

«Somos la única fuerza que pone a los rionegrinos por encima de las órdenes que llegan desde Buenos Aires. Nuestro compromiso con los trabajadores no es de campaña, es de todos los días”, señaló el primer candidato a diputado nacional Juan Pablo Muena.