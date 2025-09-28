ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Política

Juntos Defendemos Río Negro tuvo una reunión con más de quince gremios: «Defender el empleo», dijo Weretilneck

El gobernador de Río Negro sostuvo que a diferencia del Ejecutivo nacional, en la provincia se elige el camino del trabajo, la producción y la industria local.

Redacción

Por Redacción

Alberto Weretilneck junto a representantes de gremios. Foto: Gentileza.

Alberto Weretilneck junto a representantes de gremios. Foto: Gentileza.

El gobernador Alberto Weretilneck, acompañado de los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, mantuvo una reunión con los gremios de la CGT Alto Valle y la CGT Zona Atlántica, además de representantes de otros sindicatos. «Defender el empleo, la producción y la industria local», sostuvo el mandatario luego del encuentro.

«Mientras el Gobierno Nacional abandona a los trabajadores y decide retirarse de la obra pública y de la inversión productiva, en Río Negro elegimos otro camino: defender el empleo, la producción y la industria local», sostuvo Weretilneck.

Qué gremios estuvieron presentes en el encuentro en Río Negro

En la convocatoria estuvieron los candidatos Facundo López, Andrea Confini y Juan Pablo Muena. El gobernador marcó en sus redes sociales que estuvieron representantes de la UTA, Stihmpra, Comercio, Uocra, Sitraiupa, Smata, Panaderos, UOM, Sitramuci, Atsa, Luz y Fuerza, La Bancaria, Pasteleros, Uatre, Alimentación, Anses, Camioneros y Petrolero Jerárquico.

«Somos una de las tres provincias que generó empleo privado en la Argentina, porque no nos resignamos al ajuste ni a la desinversión. Apostamos a proyectos estratégicos que generan oportunidades y crecimiento para nuestra gente. Con diálogo, entendimiento y trabajo conjunto con las organizaciones sindicales, seguimos haciendo crecer a Río Negro», señaló el mandatario.

Por su parte, el primer candidato a senador nacional, Facundo López, sostuvo que “la defensa de Río Negro empieza en cada puesto de trabajo que logramos sostener en la provincia”.

«Somos la única fuerza que pone a los rionegrinos por encima de las órdenes que llegan desde Buenos Aires. Nuestro compromiso con los trabajadores no es de campaña, es de todos los días”, señaló el primer candidato a diputado nacional Juan Pablo Muena.


Temas

Alberto Weretilneck

Elecciones 2025

Gremios

Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck, acompañado de los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, mantuvo una reunión con los gremios de la CGT Alto Valle y la CGT Zona Atlántica, además de representantes de otros sindicatos. "Defender el empleo, la producción y la industria local", sostuvo el mandatario luego del encuentro.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios